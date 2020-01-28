محطة الـ “LBCI” إلى البثّ المشفّر….. قريبًا

Jan 28, 2020 تُعلم قناة الـ”LBCI” مشاهديها الكرام أنها ستنتقل من البثّ المجّاني المفتوح الى البثّ المشفّر قريباً. لمتابعة برامج القناة، يُمكن للمشاهدين الإشتراك بـ”CABLEVISION” عبر الإتصال على الرقم 1540، كما يُمكن لمشاهدي الـ”LBCI” على “عربسات” عبر الصحون اللاقطة، الإتصال أيضاً على الرقم 1540. أمّا لمشاهدي المحطّة عبر “موزّعي الديش”، فيمكنهم الإستفسار من الموزّع الذي يتعاونون معه. الـ”LBCI” تُوفّر لمشاهديها أيضاً خدمة الـ”البثّ المباشر” والـ” VOD المشاهدة عند الطلب”، عبر الإشتراك وتحميل الـ”LBCI Application”.







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