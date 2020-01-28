أصالة تتجرأ وتتحدث عن المشاعر القاسية

Jan 28, 2020
منذ اعلان انفصالها عن زوجها المخرج طارق العريان، تتخذ الفنانة اصالة نصري من حسابها على انستغرام، منبراً لتوجه سلسلة رسائل ان كان عن الحب أو الوفاء أو الحزن وغيرها من المشاعر.
قبل ساعات، كتبت أصالة عن المشاعر القاسية وقالت: “صدق الّذين قالوا.. أنّ هناك طعم لكلّ المشاعر القاسية، وهو مرّ ولا يمرّ بسبب غصّة أغلقت حتّى مرور النَفَس، وطعم شجن مع الرّوح الّتي نزفت، ولأّنّها أصبحت ذكرى، ومازالت تنسحب منّ شرايين القلب، وطلوعها مؤلمّ، وأنا أهوى أنّ أخرج منّ حزني متى هو يشاء “.
وكانت اصالة قد اعلنت رسمياً انفصالها عن زوجها طارق العريان مطلع هذا الشهر وذلك بعد أشهر من التكهنات حول انفصال الثنائي. وكتبت اصالة: “بمنتهى الأسف والحزن أُعلن إنفصالي نهائيّاً عنّ والد أبنائي (آدم وعلي)، وأتمنّى على الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل، حرصاً على مشاعري الّتي هلكت ومشاعر أولادي، وأنا كعادتي سأحرص على إتقان مسؤوليتي تجاه أبنائي، ولنّ يُثنيني همّ على إتمام عملي بالشّكل المُشرّف، ولطالما قلوبكم الطيّبه معي ودعمكم الّذي أحتاجه جدّاً، سأبقى دائماً أصاله المُخلصه لعائلتها الكبيرة والصغيرة، ولعملي كلّ جهدي بأنّ يوازي طموحكم بي، هذا قدر من ربّ العالمين وأنا أؤمن بالله وبقضائه وقدره “.
أما أغنية “شامخ” التي أصدرتها بعد طلاقها فقد حققت اكثر من 7 ملايين مشاهدة. وهي أغنية خليجية كلمات الأمير بدر بن محمد، الحان عبد العزيز المعني، توزيع منتصر محمد علي وميكس اند ماستر OMIX . اما الكليب من اخراج نهال نبيل.
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