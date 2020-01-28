النجم مروان خوري في تغريدة لافتة.. ويعتذر

عبّر الفنان الشامل مروان خوري عن اشتياقه للجمهور، معتذراً عن الغياب غير المقصود بسبب الوضع الذي يمر به البلد في الوقت الراهن. واعداً جمهوره بأعمال يقوم بتحضيرها حالياً.

وغرّد “خوري” عبر حسابه على موقع تويتر قائلاً: “أريد أن أقول للمحبين انني اشتقت لكم اكثر وأحبكم دائماً وأعتذر عن الغياب غير المقصود وربما حفلاتي هي أفضل طريقة للتواصل مع الذي أحبّهم ويحبونني ولكن لا أخفي على أحد ان وضع البلد يؤثر على كل شيء نقوله أو نفعله أو نحسه! أكيد انا بصدد تحضير الأعمال التي وعدت فيها قريباً انشالله”.

وكان “خوري” قد كشف أنه عندما قدّم أغنية “مسا الفل” في دار الاوبرا المصرية وجد تفاعلاً كبيرًا جدًا وأحبها الجمهور لأنها خرجت من القلب. ورد الفعل هذا أثار حماسه لتقديم أغنية مصرية في الأيام القادمة وجار التحضير لها.

نذكر ان النجم مروان خوري سيلتقي محبيه مع النجم زياد برجي بحفلة فنية في عيد الحب، 13 فبراير في فندق “لو رويال” – عمان.