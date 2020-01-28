أحمد الفيشاوي يواجه حكما بالحبس.. ما علاقة ابنته لينا؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أصدرت محكمة الجنح المصرية اليوم الثلاثاء حكما بحبس الفنان أحمد الفيشاوي لمدة سنة، وذلك في جنحة امتناعه عن تنفيذ أحكام نفقات وأجور أقامها ضده المحامي شعبان سعيد وكيلا عن نجلته لينا الفيشاوي.

كما قضت المحكمة بإلزام أحمد الفيشاوي بدفع كفالة قدرها 2000 جنيه (126 دولارا)، وتغريمه 500 جنيه أخرى (31 دولارا)، بالإضافة إلى إلزامه بدفع مبلغ 20 ألف جنيه (1266 دولارا) على سبيل التعويض المدني المؤقت.

كما سبق وأصدرت المحكمة في أغسطس الماضي حكما واجب النفاذ بحبس الفنان أحمد الفيشاوي لمدة شهر لامتناعه عن سداد نفقة ابنته ”لينا".

وجاء حكم محكمة الأسرة في الخليفة وسط القاهرة استكمالا للنزاع القضائي بين الفيشاوي الابن، نجل النجم الراحل فاروق الفيشاوي، وطليقته هند الحناوي، حيث طالبت عبر القضاء بنفقات ابنتها التي تعيش في الخارج.

وأقامت طليقة الفيشاوي الدعوى القضائية عبر محاميها شعبان سعيد المحامي؛ لامتناعه عن سداد النفقة المجمدة والمقدرة بـ 234.6 ألف جنيه (13.3 ألف دولار).

وقال محامي طليقة الفيشاوي في تصريحات صحفية إن الحكم الصادر واجب النفاذ ولا يجوز الطعن عليه، حيث جرى إعلام الفنان بأمر الدفع، وأثبتت التحريات قدرته على الدفع وتم حجز الدعوى لجلسة النطق بالحكم.

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وأضاف: "في حالة القبض عليه سيكون ملزما بتنفيذ الحكم الصادر ضده، أو دفع النفقة لابنته".

وسبق وصرح يوسف فايز، محامي الفنان أحمد الفيشاوي، أن التطور الذي حدث في قضية النفقة أغلق ملفها تماما، مشيرا إلى أن المحكمة أصدرت حكما يلزم الفنان المصري بدفع مبلغ قيمته مليون جنيه (63306.76 دولا) نظير مصروفات دراسية ونفقات خاصة بابنته ”لينا“.

وقال إن اتفاقا تم إبرامه مع هند الحناوي طليقة أحمد الفيشاوي، ينص على طريقة سداد هذا المبلغ، حيث يتم سداده على 3 دفعات، وكانت الأولى وقت إبرام الاتفاق وتم سداد مبلغ 250 ألف جنيه (16 ألف دولار)، حيث تم إيداع المبلغ في حساب جار خاص بابنته في إنجلترا الأحد الماضي، لتفادي الحبس الذي ألغي تماما.

وأشار المحامي المصري إلى أن بقية النفقة المجمدة وقيمتها 800 ألف جنيه (51 ألف دولار) سيتم سدادها خلال 6 أشهر؛ إذ سيتم دفع 400 ألف جنيه (25 ألف دولار) كل 3 أشهر، وبذلك أُسدل الستار حول قضية النفقة.

وأردف المحامي ”فايز“ أن سبب امتناع الفنان ”الفيشاوي“ عن سداد نفقة ابنته، كون طليقته قررت الهروب بالطفلة، لكنه عاد وقرر إنهاء النفقة بعد الحكم واجب النفاذ ضده، إضافة إلى أنه يرغب بالتفرغ لأعماله الفنية المقبلة.