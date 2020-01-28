الدكتورة خلود تخسر معركتها مع طبيب الأسنان.. إليك آخر التطورات!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلن طبيب الأسنان الكويتي محمد نبيل الصفي براءته من التهمة الموجهة ضده بسبب شكوى من قبل مواطنته الفاشينيستا الدكتورة خلود، حيث أكد الطبيب عبر حسابه في "تويتر" أن القضاء الكويتي حكم ببراءته.

وجاء في التغريدة: "الحمدلله من قبل ومن بعد وفضل من الله، ثم عدالة القضاء الكويتي، اليوم صدر لي حكم بالبراءة بالشكوى المقدمة من الدكتورة خلود بقضية حبوب التخسيس، واشكر علي خالد الراشد المحامي على البراءات اللي ورا بعض".

ووجد الخبر تفاعل الكثيرين المؤيدين لموقفه والذين أكدوا أن الدعوى كيدية على حد وصفهم بعد أن كشف أن الإعلان لا يعدو كونه تجاريًا وغير صحي.

وفي وقت سابق، أعلن الدكتور الصفي عن رفع دعوى قضائية ضده من قبل خلود وسحر الصفي وأنه تلقى بالفعل الدعوى القضائية، حيث نشر صورا له عبر "إنستغرام"، وظهر الطبيب في الصور مستقلا سيارته والابتسامة تعلو وجهه، وعلق قائلا: "شكلي بعد ما دكتورة خلود رفعت عليّ قضية".

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وبدأت المشكلة بعد صراعات كبيرة بين الطرفين؛ إذ دائما ما يظهر الصفي عبر فيديوهات على حسابه في "سناب شات" ويقوم بتكذيب الدكتورة خلود كونها أوردت معلومات طبية خاطئة في أحد إعلانات المنتجات الخاصة بحبوب التخسيس وحذر من تناولها.

ذلك الأمر، دفع الفاشينيستا خلود لتهديده باللجوء للقضاء؛ عبر مقطع فيديو بثته عبر حسابها في "سناب شات"، بعدما انتقد الطبيب زوجها الموديل الأردني أمين، لكنها لم تتخذ أي رد فعل تجاهه، موضحة أنها ستتركه هذه المرة حتى يمر الأمر بشكل ودي.

واستمر المد والجزر بين الطرفين حتى أعلن محمد الصفي تحديها لها قائلا: "يا دكتورة خلود إذا قدرت تشرحين مجرد شرح كيف تتحول الدهون إلى عضلات؟"، معلنا أنها لو فعلت ذلك سيغلق جميع حساباته ويعتزل مواقع التواصل تماما.

وبذلك، نجح الطبيب الكويتي في تحديه وكسب القضية التي استمرت 6 أشهر.