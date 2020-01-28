فيديو.. "هالاند التاريخي" الأبرز في حصاد الجولة 19 للدوري الألماني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أسدل الستار مساء الأحد على فعاليات الجولة 19 من عمر الدوري الألماني "بوندسليجا" والتي شهدت العديد من الأحداث المثيرة.

ونجح إينتراخت فرانكفورت، في تحقيق فوز مفاجئ على ضيفه لايبزيج بثنائية، مما منح بايرن ميونيخ فرصة الاقتراب من الصدارة.

وفاز بايرن 5-0 على ضيفه شالكه في مباراة جعلت الفارق بينه وبين لايبزيج نقطة واحدة، قبل جولتين من مواجهتهما المرتقبة في "أليانز آرينا" معقل الفريق البافاري.

لايبزيج يحتل حاليا صدارة ترتيب "البوندسليجا" برصيد 40 نقطة، بفارق نقطة عن بايرن في المركز الثاني.

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إيرلينج هالاند، مهاجم بروسيا دورتموند، أصبح أسرع لاعب في البوندسليجا يصل إلى 5 أهداف في تاريخ المسابقة، وذلك بعد 56 دقيقة.

واستغل روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن، فشل تيمو فيرنر، نجم لايبزيج، في التسجيل، لينفرد بصدارة ترتيب الهدافين برصيد 21 هدفا.

"العين الرياضية" تستعرض بالفيديو أهم أرقام وحقائق الجولة الـ19 من الدوري الألماني هذا الموسم.

