جاستن بيبر يعلن عنوان ألبومه الجديد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن المغني الكندي الشاب جاستن بيبر عبر صفحته الرسمية على موقع "أنستقرام" العنوان الرسمي لألبومه الجديد، المقرر طرحه خلال عام 2020 الجاري.

وكان "بيبر" قد طرح أول أغنية من هذا الألبوم بطريقة الفيديو كليب، عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب"، وكانت بعنوان Yummy.





ووفقا لمنشور "بيبر" على موقع "أنستقرام"، فإن عنوان ألبومه الجديد سيكون "Changes"، بمعنى "تغيرات"، كما ألحق جاستن عنوان الألبوم بالملصق الرسمي الخاص به.

وحدد جاستن ضمن منشوره الموعد الرسمي لطرح الألبوم للبيع بالأسواق في 14 شهر فبراير/شباط المقبل.

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كما أعلن جاستن طرح أغنية جديدة ضمن أغنيات الألبوم قبل موعد طرح الألبوم بأيام قليلة، تحمل عنوان "Get Me"، يشاركه في أدائها المغنية "كيهلاني".

ويستعد المغني الكندي الشهير جاستن بيبر للعودة من جديد للظهور بالساحة الفنية، بعد غياب دام 5 سنوات، منذ آخر ألبوم له.

وأعلن "بيبر" جولة فنية يحيي خلالها عددا من الحفلات الغنائية للترويج للألبوم الجديد، تقام بعدد من المدن الكبرى داخل وخارج الولايات المتحدة.



