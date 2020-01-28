سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 28 يناير 2020

واصل سعر الدولار في مصر وتيرة الانخفاض أمام الجنيه، اليوم الثلاثاء، في معظم البنوك الحكومية والخاصة، كما تراجع متوسط سعر العملة الخضراء على شاشة البنك المركزي المصري ليسجل 15.72 جنيه للشراء و15.85 جنيه للبيع، مقارنة بـ15.73 جنيه للشراء مقابل 15.84 جنيه للبيع، أمس.

وكان سعر الدولار قد سجّل تراجعا ملحوظا منذ نهاية العام الماضي، ثم واصل موجة التراجع أمام الجنيه المصري مع بداية العام الجاري.

ومن المتوقع أن يرتفع معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 6% في العام المالي 2021/2020، على أن ينمو ما بين 5-6% في المتوسط خلال التسعة أعوام المالية التالية، وفقا لما صرح به تشارلز روبرتسون، كبير محللي الاقتصاد الكلى لدى بنك الاستثمار رينيسانس كابيتال، في مقابلة مع جريدة البورصة المحلية.

وأظهرت بيانات الأونكتاد ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر بنسبة 5% على أساس سنوي في عام 2019 لتصل إلى 8.5 مليار دولار. وتشير توقعات إلى ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى ما بين 12 و18 مليار دولار سنويا في ضوء توقعات نمو الاقتصاد المصري حتى نهاية 2030.

أعلى سعر للدولار في مصر

وجاء أعلى سعر للدولار في مصر لدى بنك المشرق عند 15.78 جنيه للشراء و15.88 جنيه للبيع.

وسجلت شاشات مصرف أبوظبي الإسلامي سعرا أقل للدولار عند 15.77 جنيه للشراء و15.85 جنيه للبيع.

أقل سعر للدولار في مصر

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وجاء أقل سعر للدولار لدى البنك التجاري الدولي (أكبر بنك خاص في مصر) عند 15.73 جنيه للشراء و15.83 جنيه للبيع، وهو السعر ذاته في البنك العربي الأفريقي.

سعر الدولار في أكبر بنك حكومي

سجل سعر الدولار على شاشات البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي) 15.75 جنيه للشراء و15.85 جنيه للبيع، وتكرر السعر ذاته في بنوك مصر والمصرف المتحد.

السعر المهيمن للدولار

كما سجل سعر الدولار سعر 15.74 للشراء و15.84 للبيع في 8 بنوك هي عودة والتعمير والإسكان ومصر إيران "ميد بانك" والشركة المصرفية العربية والأهلي الكويتي والمصري الخليجي وكريدي أجريكول والأهلي اليوناني.

أسعار اليورو والإسترليني

سجل اليورو 17.35 جنيه للشراء و17.47 جنيه للبيع، كما سجل الجنيه الإسترليني 20.55 جنيه للشراء و20.70 جنيه للبيع، وفقا لأسعار البنك الأهلي المصري.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وعلى صعيد العملات العربية، سجل سعر الريال السعودي 4.18 جنيه للشراء و4.22 جنيه للبيع، كما سجل الدرهم الإماراتي 4.28 جنيه للشراء و4.31 جنيه للبيع.

في حين سجل الدينار الكويتي 51.60 جنيه للشراء و52.20 جنيه للبيع، وفقا لشاشة البنك الأهلي المصري.