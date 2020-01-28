نجل طلال مداح يعلن مفاجأة سارة بشأن أعمال والده.. ما هي؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلن عبدالله طلال مداح نجل الفنان السعودي الراحل طلال مداح مفاجأة سارة لجمهور والده الراحل بتوفير أعماله وجمعها على موقع واحد فقط يكون متاحا بشكل مجاني للجمهور في أي وقت.

وأكد نجل طلال مداح أن هذا سيتم تفعيله من جانب شركة عالمية لها فرع في مصر وذلك لحماية وحفظ حقوق والده في أعماله الفنية التي عمل عليها طوال سنوات وتعد إرثا فنيا ضخما، منوها إلى أن هذا الإجراء سيجعل الأعمال الفنية غير مباحة لأي شخص دون وجه حق.

وقال عبدالله طلال مداح إن هناك اجتماعا عقده مع مسؤولي الشركة أسفر عن نقل جميع أعمال والده إلى هذه الشركة وستكون لحسابها الخاص لمنع انتشارها عبر الإنترنت، لافتا إلى أنه سيتم إغلاق وحجب كافة المواقع التي تقوم بعرض أعمال والده دون حساب في إشارة إلى أن هذا يعد سرقة واضحة.

وأكد عبدالله طلال مداح أن الشركة ستستغرق قرابة 3 أشهر لإنهاء هذا الاتفاق، وكتب في تغريدة له عبر "تويتر": "توي راجع من اجتماع مع شركة عالمية لها فرع بمصر وراح تنقل كل شي يخص المرحوم في النت لحسابها نهائيا وتقفل كل المواقع الباقية وتحجبها".

وأضاف: "بإذن الله شهرين والثالث ما يبقى موقع على النت غير موقع واحد تبعهم مجاني زي زمان وبقية المواقع والصفحات وين ما كانت بالنت تتقفل".

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وأسفرت التعليقات بينه وبين المتابعين عن إعلانه مفاجأة أخرى وهي تدشين قناة إذاعية تبث أغاني لوالده طوال 24 ساعة، وقال ذلك بعد تفاعل مع أحد الأشخاص: "والله العظيم نحتاج قناة إذاعية تنقل لنا على طول صوت طلال مداح 24 على 24 ساعة بث يوميا شوف لنا ياعبدالله الشي هذا"، فردّ بالقول: "موجودة".

وتدخل متابع آخر فقال: "دلني ربي يدلك الشهادة"، فرد "عبدالله" قائلا": "يرسل لي أعلن عنها ونسمح لها رسمي وننشرها"، وتابع: "إذا حب صاحبها يعلن عنها نشرتها".

وتدخل مغرد وطلب مقهى هادئا بعيدا عن الصخب، فقال: "ونبغى مقهى يكون فيه صوت طلال يعم المكان بكل هدوء بعيدا عن هذا الصخب والضجيج الحاصل هذه الأيام"، فرد عبدالله طلال مداح متوعدا المخالفين باتخاذ إجراء يغلق كافة المقاهي غير المرخصة فكتب: "خلني أفضالهم بكرة أقفل كل المقاهي اللي مو مرخص لها واللي عملت دعاية بدون ترخيص بس شغال لوحدي ونص وقتي مو ملكي".

ويعد الراحل طلال مداح من أكثر الفنانين جماهيرية؛ إذ بدأ مشواره الفني بسن صغيرة، وأبدى رغبة جامحة بتعلم الموسيقى منذ أن كان في المدرسة، وبدأ مشواره الفني بشكل فعلي عندما بلغ العشرين عامًا، واستمر حتى آخر لحظات حياته؛ حيث توفي وهو يغني ويعزف على العود.

حمل "صوت الأرض" مسؤولية إيصال الأغنية الخليجية لخارج الحدود؛ فكان من الأوائل الذين ساهموا في نشر الأغنية السعودية خارج المملكة، وتميز ببساطته وكرمه طيلة حياته، وكانت له فلسفته الفكرية المختلفة والمميزة، وقد قدم الكثير والكثير من الأعمال الموسيقية وعمل مع الكثير من الملحنين والشعراء والموسيقيين، وكان له دور كبير في تطوير الموسيقى السعودية بشكل عام.