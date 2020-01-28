نانسي عجرم تستعد لإطلاق أغنيتها الجديدة









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: تخطت الفنانة نانسي عجرم الضغوط النفسية التي عاشتها إثر حادثة مقتل السوري محمد الموسى برصاص زوجها الدكتور فادي الهاشم في منزلها، وخرجت لتزفّ للجمهور خبر إستعدادها لإطلاق أغنية جديدة .



وكشفت أنها ستطرح جديدها بعنوان "قلبي يا قلبي " في 31 من هذا الشهر بعد أن كانت أجلّتها في السابق بسبب ظروف البلد وتداعيات الحادثة في منزلها.

وكانت ""الخليج 365"" قد أشارت سابقاً لعودة نانسي لحياتها الفنية، لافتة لتصريح مدير أعمالها حول استعدادها لإطلاق أغنية جديدة مع نهاية الشهر الجاري. علماً أن إعلانها عن إطلاق الأغنية تصدّر "ترند التويتر" في عدة بلدان عربية، حيث حددت تاريخ 31 من يناير الجاري موعداً رسمياً لطرح عملها الجديد.