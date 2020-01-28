رحمة رياض تُفاجِئ الجمهور بأغنية جديدة

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""الخليج 365"" من بيروت: فاجأت الفنانة رحمة رياض الجمهور بإطلاق أغنيتها الجديدة "ماكو مني" التي حصدت أكثر من أربعة ملايين مشاهدة في الساعات الأربع وعشرين الاولى التي مرت بعد طرح الفيديو كليب من قبل شركة وتري المنتجة للعمل، حصريّاً عبر قناة رحمة رياض الرسمية على YouTube وعلى متجر YouTube music. وهي من كلمات الشاعر رامي العبودي، ألحان علي صابر وتوزيع عثمان عبود، أمّا الكليب فقد حمل توقيع المخرج ريشا سركيس،

وتصدّرت الأغنية "الترند" بين المراتب الثلاثة الأولى في العراق، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة والكويت. فيما ضمّ YouTube Music الأغنية الجديدة إلى قائمة The Released و قائمتي أفضل الأغاني العراقية والخليجية.

يشار إلى أن الأغنية تحمل رسالة إنسانية مفادها عدم الوثوق بالقلب الذي يغدر أو الذي لا يستحق الحب، لأن الإنسان يجب أن يتعلّم من تجاربه وعدم هدر الوقت على الأشياء التي لا تفيد لتقدّمه في الحياة.





