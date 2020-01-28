شكرا لقرائتكم خبر عن الحكم بحبس شقيق "نيكي ميناج" 25 عاما بسبب الاعتداء الجنسي على طفل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن المشاكل تلاحق النجمة العالمية نيكي ميناج هذه الفترة بشكل متواصل ، فقد تداولت اليوم عدد كبير من المواقع الفنية خبر الحكم على شقيق نيكي ميناج و الذي يدعي " جيلاني مراج " بالسجن لمدة 25 عاما.



نيكي ميناج نيكي ميناج

وبعد مرور أكثر من عامين على إدانته بتهمة الاغتصاب، عاد جيلاني البالغ من العمر ( 40 عاما ) إلى قاعة محكمة في لونج آيلاند أمس الإثنين 27 يناير، و حٌكم عليه بالحبس لمده 25 عام على الأقل بسبب الجرائم التي ارتكبها ، وذلك حسب موقع " جاست جيرد ".

Advertisements

في عام 2017 أُدين جيلاني بالاعتداء الجنسي على طفل يقل عمره عن 13 عاما، وألقي القبض عليه لأول مرة في ديسمبر 2015.



نيكي ميناج و صديقها السابق ميك ميل نيكي ميناج و صديقها السابق ميك ميل

يذكرأن تصدرت نيكي ميناج المواقع الفنية خلال الفترة الماضية وذلك بعد أن نشبت مشادة كلامية وصلت لحد السباب، بينها و وزوجها كينيث بيتي من طرف، مع صديقها السابق مطرب الراب ميك ميل، داخل أحدى متاجر الملابس في هوليوود ، ووفقا لمجلة TMZ، فإن المشادة الكلامية بدأتها "ميناج" بعد رؤيتها لزوجها السابق داخل أحد المتاجر اثناء شراءهما لبعض الملابس، وسرعان ما أحتدم النقاش بينهما وتبادلا السباب.

وأكدت المجلة وفقاً لشهود عيان، أن المشاهدة كادت تصل للمشاجرة بالأيدي لولا تدخل الحرس الشخصي لـ "ميك ميل" الذي قام باصطحابه لخارج المتجر لينتهي الخلاف.