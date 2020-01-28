شكرا لقرائتكم خبر عن تقديم عرض "ست الدنيا" لفرقة مسرح الشمس في مكتبة الحضارة بالمجان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
قالت الفنانة وفاء الحكيم مدير فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة بالبيت الفني للمسرح ان عرض " ست الدنيا " من انتاج الفرقة يقدم غدا الأربعاء الموافق ٢٩ يناير الجاري بمكتبة الحضارة الإسلامية بالقلعة في تمام الساعة ١١ ظهرا وذلك بالمجان.
عرض "ست الدنيا" هو نتاج ورشة الرقص الإيقاعية للفرقة تحت إشراف ميدو آدم، تأليف و أشعار بلال امام،ألحان و غناء أحمد الناصر، بطولة أحمد الدسوقي، محمود سعيد، هيثم حسن،مي رضا، وفناني فرقة الشمس ، تصميم و تدريب ميدو آدم.
قدم مسرح الشمس التابع للبيت الفني للمسرح من قبل عدة تجارب منها تجربة أوبرا " بنت عربي " للمخرج هشام علي وهي أول أوبرا غنائية بطعم عربي عن قبول الآخرين من ذوى الاحتياجات الخاصة.
والعمل غناء وتمثيل الفنان ماهر محمود فى دور الامير شكيب مع أمهر فناني السيرك القومي وأكثر من 42 ممثل وممثلة من الشباب وراقصين متخصصين فى الهيب هوب وبعض من ذوى المهام الخاصه والأبطال الفنيين فى فنون المسرح من ذوى الإعاقة أو ذوى الشكل الغريب فى الجسد أو الحركة أو الصوت وتصميم البوستر للفنان مصطفي عوض .
والعرض حصل علي عدة جوائز وكان يناقش قضايا الاختلاف فى الشكل مثل المتلعثم والقصير والطويل والمعاق والمحروق والمريض وكل من لديه تصنيف فى الشكل او المضمون من خلال حكاية اسطورية لملك وصديقه دار بينهما خلاف اتلف صداقتهما فالعقم والعمى والعجز قادوا المملكه الى الخرق والنفى لتنقسم المملكة الى نصفين وحكايتين ليقود الابناء الزمن والحكاية الى الاكتمال ويصنعوا من العجزة أبطال ومهرة كى يستطيعوا ان يوحدوا القلوب والعقول ويلغوا التصنيف.
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