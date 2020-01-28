شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب لا يصدأ.. Bad Boys يتصدر شباك التذاكر ويتخطى الكبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بالرغم من مرور ما يقارب الـ 17 عام، على طرح الجزء الثاني من سلسلة الأفلام الشهيرة Bad Boys، نجح الجزء الثالث من الفيلم الذي عرض منذ ايام في تصدر شباك التذاكر بأكثر من 34 مليون دولار في جميع أنحاء العالم.

وتخطى الجزء الثالث من السلسلة الذي جاء بعنوان Bad Boys for Life، في التربع على المركز الاول في سباق الأسبوع الثاني من عرضه، متخطياً فيلم الحرب العالمية 1917 الذي حقق 15.8 مليون دولار وفيلم Dolittle الذي نجح في تحقيق 12.5 مليون دولار.



Bad Boys For Life

فيلم Bad Boys For Life من بطولة مارتن لورنس، ويل سميث، فانيسا هادجنز، جنيفر بادجر، ألكساندر لودفيج، جو بانتوليانو، باولا نونيز، شارون فايفر، دى جى خالد، تشارلز ميلتون، كيت ديل كاستيلو، سيدنى باربوزا، هابى اندرسون، أثينا أكيرز، إميلى توولز.

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ويدورالجزء الثالث من فيلم Bad Boys For Life حول ماركوس بورنيت الذى أصبح مفتش شرطة ومايك لورى فى أزمة منتصف العمر، ويجتمع الثنائى مرة أخرى عندما تسنح لهم الفرصة، حيث يقوم مرتزق ألبانى، قتلوه شقيقه من قبل، بعرض مكافأة كبيرة فى حالة قيامهم بـ مهمة محددة.

وانتهى الثنائى ويل سميث ومارتن لورانس من تصوير الجزء الثالث من فيلم الأكشن والإثارة الشهير بعد توقف ما يقارب الـ 17 عامًا منذ طرح الجزء الثانى، فى أبريل الماضى، ومن المتوقع أن يحقق الجزء الثالث من الفيلم إيرادا عالية، وذلك بسبب إيرادات السلسلة، التى تباعها الملايين من حول العالم منذ بداية طرحها فى دور العرض حول العالم.

يذكر أن الجزء الأول من الفيلم تم عرضه عام 1995 وكان يحكى عن محققين فى ميامى هما ديد مايك لوراى (ويل سميث) وماركوس بورنيت (مارتن لورانس) كانا يحميان كمية كبيرة من الهيروين تساوى 100 مليون دولار لتختفى الشحنة من مركز الشرطة وبعد الاشتباه فى أنها عملية سرقة داخلية، أعطتهما الشئون الداخلية 5 أيام فقط لتتبع الشحنة ومعرفة مكانها قبل إغلاق قسم المخدرات بالمركز.