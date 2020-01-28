شكرا لقرائتكم خبر عن الذئب الحقيقي يقاضي صناع فيلم Wolf of Wall Street بـ 300 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر "جوردان بلفورت" الشخصية الحقيقة التي جسدها الممثل العالمي ليوناردو دي كابريو في فيلم The Wolf of Wall Street، مقاضاة رجل الاعمال الماليزي رضا عزيز، منتج الفيلم الشهير الذي تم انتاجه عام 2013.

واتهم بلفورت، منتجي الفيلم بالاحتيال، لعدم كشفهما بتورط شركاتهم في أعمال نصب، وعدم الكشف عن الممول الحقيقي للفيلم آنذاك، وتضليله بأن الفيلم سيتم تمويله من قبل أفراد وشركات شرعية ذات سمعة كبيرة، وهو ما حدث عكسه وتم تمويل الفيلم من قبل أموال تم سرقتها من بنك وطني في ماليزيا.

وطالبت "الذئب الحقيقي" للفيلم الشهير، مقاضاة رضا عزيز بمبلغ 300 مليون دولار، نظير تضليله والاحتيال على قصته بأموال غير شرعية، وفقاً لتصريحات المحامي الخاص به لصحيفة The Hollywood Reporter.



جوردان بلفورت

وكانت لجنة مكافحة غسل الأموال في ماليزيا، قد نجحت في القبض على رجل الأعمال رضا عزيز، في يوليه الماضي، بعد اتهامه بقضايا غسيل أموال وتورطه في الكثير من قضايا الاحتيال، وبحسب صحيفة "فاريتى" فأن المحكمة العليا فى كوالامبور، قد وجهت لعزيز، تهمة التورط فى غسيل أموال بقيمة 248 مليون دولار فى شركة Malaysia Development Berhad، بصحبة عدد من مسئولى شركات انتاج فى ماليزيا.

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ليوناردو دي كابريو

وقررت المحكمة العليا الأفراج عن عزيز، بعد إقراره بأنه غير مذنب فى جميع التهم التى وجهت اليه، بكفالة قدرها مليون رينجيت ماليزي، اى ما يقارب الـ 240 ألف دولار، مع تسليم جواز السفر الخاص به للسلطات لحين الانتهاء من التحقيقات.

وفى تقرير نشر يوليو 2016، أكدت وزارة العدل الأمريكية حجزها على أكثر من مليار دولار تم سرقتها من صندوق الثروة السيادية الماليزى "1MDB" والمتورط بها صناع فيلم "Wolf of Wall Street"، وذلك كجزء من التحقيق فى مؤامرة دولية لغسيل الأموال المتعددة الأطراف التى امتدت جذورها إلى 3 قارات، وسرعان ما اشارت اصابع الاتهام فى تلك القضية الى رضا عزيز الرئيس التنفيذي لشركة "Red Granite Pictures" ونجل زوجة نجيب عبد الرزاق، رئيس وزراء ماليزيا الحالى، والتى اتهم فيها ممثلو الادعاء الامريكيين عزيز، بتحويل أموال حكومية فى عام 2013 لتمويل فيلم "Wolf of Wall Street".

فيلم "Wolf of Wall Street" هو فيلم سيرة ذاتية وكوميديا سوداء أمريكى 2013 من إخراج مارتن سكورسيزى، مستوحى من مذكرات رجل الأعمال السابق جوردن بلفورت، السيناريو من تأليف تيرينس وينتر، والفيلم من بطولة ليوناردو دى كابريو، وترتكز قصة الفيلم على جوردن بلفورت، سمسار البورصة الذى يرفض التعاون فى قضية احتيال كبيرة تتضمن فساد فى وول ستريت، وتكلفت ميزانيته100 مليون دولار.