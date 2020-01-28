شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن بوستر وبرومو فيلم "Jhund" للنجم أميتاب باتشان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف نجم بوليوود أميتاب باتشان عن البوسترالدعائى الأول لفيلمه الجديد " Jhund " ويظهر في الملصق وهويقف ويعطي ظهره باتجاه الكاميرا، مرتديًا ملابس زرقاء، كما نشر أول برومو للفيلم عبر حسابه بموقع "تويتر".





و فيلم Jhund عبارة عن دراما رياضية وسيرة ذاتية تتناول قصة حياة فيجاي بارسي، هو أستاذ رياضة متقاعد من كلية هيسلوب في ناجبور، ومؤسس دوري الأحياء الفقيرة لكرة القدم.

Advertisements

وشارك الفنان الهندى الكبير أميتاب باتشان فى معرض الشارقة الدولى للكتاب 2019، ، نهاية شهر أكتوبر، فى أول زيارة له إلى الشارقة، للمشاركة فى جلسة تفاعلية الأربعاء، 30 أكتوبر الماضي، كما شهد المعرض إطلاق كتاب "بصوتٍ عالٍ: أميتاب باتشان"، للدكتور رِسول بوكوتي، الحائز على جائزة الأوسكار، إلى جانب استضافة معرض للصور الفوتوغرافية يحتفى برحلة الممثل الهندى أميتاب باتشان التى استمرت على مدار نصف قرن، ويعرض أعمال المؤرخ السينمائى الهندى الأبرز إس. إم. إم. أوساجا.

وخلال مسيرته المهنية، شارك باتشان فى أكثر من 230 فيلماً هندياً وعالمياً، منها فيلم "غاتسبى العظيم"، ويتمتع أميتاب باتشان بشعبية وجماهيرية كبيرة ظهرت جلياً عند احتفاله بعيد ميلاده الـ 77، فى مدينة مومباي، حيث شهد الحدث تجمع حشودٍ من المحبين الذين تجمهروا لرؤيته.

وكان أخر فيلم عرض للنجم اميتاب باتشان فى مصر منذ عام 2018، وهو فيلم "Thugs of Hindustan" أو "قطاع طرق الهند"، وتدور قصة الفيلم حول رحلة مختلفة عبر مرحلة معينة من تاريخ الهند، ويؤدي أميتاب باتشان فيه دور مختلف تماما عما تعود عليه جمهوره في الماضي، كما سيستمع جمهوره لبعض أشعار يلقيها بنفسه داخل أحداث الفيلم.