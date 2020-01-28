شكرا لقرائتكم خبر عن صورة.. ريهام حجاج تحتفل ببدء تصوير أول مشاهد مسلسلها "لما كنا صغيرين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الفنانة ريهام حجاج تصوير أول مشاهد مسلسلها الجديد "لما كنا صغيرين"، اليوم الثلاثاء، للعرض فى شهر رمضان المقبل، حيث احتفلت أسرة العمل بانطلاق العمل بعدما شهدت الأسابيع الماضية تحضيرات مكثفة من اختيارالفنانين ومعاينة أماكن التصوير قبل الاعلان بشكل رسمى على المسلسل الذى يسجل شراكة انتاجية جديدة بين الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية وشركة أرت ميكرز للمنتج أحمد عبد العاطى.

مسلسل "لما كنا صغيرين" تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد على وتدور أحداثه فى إطار تشويقى وبطولة ريهام حجاج، محمود حميدة، نسرين أمين، كريم قاسم، نبيل عيسي، محمود حجازي، عدد آخرمن الفنانين جارى التعاقد معهم، وخلال الساعات القليلة المقبلة سيتم الاعلان عن مفاجأة حسبما كشف القائمون على العمل.



اسرة مسلسل لما كنا صغيرين

"لما كنا صغيرين" البطولة المطلقة الثانية للفنانة ريهام حجاج فى الدراما التليفزيونية والأولى لها فى شهر رمضان، حيث قدمت أولى بطولاتها خارج شهر رمضان بمسلسل "كارمن" من 60 حلقة والذي تم عرضه فى شهر فبراير الماضي وشارك فى بطولته محمد كيلاني وعمرالشناوي وشيرين وولاء الشريف وهاجر أحمد وعمر الشناوى وأحمد حلاوة وتأليف سامح مجدى وإخراج حسين شوكت.

ويشهد المسلسل عودة النجم محمود حميدة إلى الدراما مرة أخرى بعد غياب 3 سنوات منذ مشاركته فى الجزء الأول من مسلسل "الأب الروحى" تأليف هانى سرحان وإخراج بيترميمى عام 2017 حيث ظهر فى أول 7 حلقات فقط، كما يعد "لما كنا صغيرين" العمل الثالث فقط لمحمود حميدة فى الدراما التليفزيونية بعدما قدم "ميراث الريح" عام 2013 وكان التجربة الأولى له رغم تاريخه السينمائى الكبير.