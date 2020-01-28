شكرا لقرائتكم خبر عن كلاكيت أول مرة .. المخرج مات ريفز يعلن بدء تصوير فيلم The Batman والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المخرج مات ريفز، عن بدء تصوير فيلمه الجديد The Batman، الذي يلعب بطولته النجم العالمى روبرت باتينسون، والمقرر عرضه فى يونيو 2021.

ونشر ريفز، صورة من "كلاكيت" التصوير لأول مشهد يقوم بتصوير للفيلم المنتظر، عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر، ليعلن عن بدء تصوير المشاهد الاولي للفيلم.

وكان قد كشف ريفز على تويتر منذ بضعة أسابيع، عن انضمام النجم العالمي جون تورتور لطاقم عمل الفيلم، ومن المقرر ان يلعب شخصية كارمين فالكونى وهو رجل عصابات فى مدينة جوثام، وسيكون من أحد أعداء الشخصية الرئيسية "بروس واين"، كما انضم مؤخراً لطاقم العمل الممثل آنى سركيس الذى سيلعب دور "ألفريد".

Advertisements

وكان الممثل الأمريكى جونا هيل رفض دوره فى فيلم "The Batman" الجديد، وكشف موقع "Variety" أن سبب رفضه للدور غير معروف إلى الآن، وعندما بدأت الأخبار فى الانتشار حول دوره، كانت الفكرة قيد التفكير بالنسبة لـ هيل.

ومن المقررأن يقوم المخرج العالمى مات ريفز، بإخراج الجزء الجديد من الفيلم، بعد اختيار باتينسون لتجسيد الشخصية الشهير بعد انسحاب الممثل العالمى بن أفليك مؤدى شخصية "باتمان" السابق الذى انضم لاحقاً الى طاقم عمل انتاج الجزء الجديد.

ونجحت شركة Warner Bros، بعد مباحثات طويلة، فى التعاقد رسميًا مع المخرج الأمريكي مات ريفز، لتولى إخراج وإنتاج فيلم The Batman الجديد، المقرر عرضه فى عام 2021، بعد تنحى النجم بن أفليك عن هذه المهمة للتفرغ لقائمة افلامه القادمة.

ووفقًا لما ذكرته بعض المصادر المقربة من مجلة Variety، أن التعاقد مع مات ريفز جاء لينفى كل الشائعات التى تم تداولها خلال الأسابيع الماضية، بشأن فشل المفاوضات بينه وبين شركة Warner Bros المنتجة للفيلم، وأن المفاوضات توقفت تمامًا.