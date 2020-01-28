شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. عرض الجزء الثانى من الفيلم التسجيلى "قطب" على قناة dmc والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت قناة dmc عن عرضها للجزء الثانى من الفيلم التسجيلى "قطب" غدا الأربعاء، فى تمام التاسعة مساء، ويتناول الفيلم تفاصيل الـ 15 شهرا الأخيرة من حياة سيد قطب.

الجزء الثانى يتضمن عدة مفاجآت منها اللقاء الأخير بين سيد قطب مع شخصية بارزة فى الأدب والسينما المصرية، قبيل إلقاء القبض عليه وكشف تنظيمه. ويستند العمل فى مادته العلمية إلى أوراق تحقيقات تنظيم 65، التى تخرج للمرة الأولى على شاشة تلفزيونية، و يتطرق إلى أقوال حسن الهضيبى التى ستشكل مفاجأة مدوية، حين ينكشف رأى المرشد الثانى لجماعة الإخوان فى شخص سيد قطب وزينب الغزالى وأفكار تنظيم 65.

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الفيلم من إنتاج وحدة الأفلام الوثائقية، التى يديرها الكاتب الصحفى أحمد الدرينى، فى حين يشغل المخرج شريف سعيد موقع المدير التنفيذى لها. وأشار المهندس حسام صالح المتحدث الرسمى باسم المجموعة المنتجة إلى أن الشركة خصصت كل الإمكانات المتاحة لخدمة هذا العمل الذى يعد خطوة مهمة فى مواجهة الأفكار المتطرفة لجماعات العنف المسلح وسيتوالى الإعلان عن مواعيد العرض على القنوات الأخرى.