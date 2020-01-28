شكرا لقرائتكم خبر عن " اليوم الاسود " عنوان الحلقة الأولى من الموسم السادس لـ Peaky Blinders والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بفضل أنتوني بير مخرج مسلسل العصابات الشهيرة Peaky Blinders، بات يعلم عشاق السلسلة الشهيرة عن بعض ملامح الموسم السادس الجديد، بعد ان نشر صورة للأسكريبت الأول لأولي الحلقات التي حملت أسم Black Day.

وكان الكاتب ستيفن نايت، مؤلف السلسلة الشهيرة قد أعلن عن انتهاء كتابة الموسم السادس من المسلسل، على أن يتم البدء في تصويره نهاية الشهر الجاري، وفي تصريحاته لشبكة ـ BBC، قال "لقد انتهيت من كتابة السلسلة السادسة، والتي تعد الأفضل حتى الأن"، مضيفاً نحن نقول ذلك دائماً على الأعمال، ولكن الموسم الجديد سيشهد العديد من المفاجآت القوية التي لن يتوقعها عشاق السلسلة.

وانضم المسلسل مؤخراً للقائمة النهائية لأفضل 10 أعمال درامية لعام 2019 عبر موقع IMDB الشهير، ونشرت الصفحة الرسمية صورة للمسلسل من الموسم الأخيرعبرمختلف منصات السوشيال ميديا لتوجه الشكر للجمهور من مختلف انحاء العالم، بعدما نجحوا في التصويت للمسلسل على الدخول للقائمة النهائية وتحقيقه تقييم 8.8 عبر الموقع.

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وأشارت العديد من التقاريرالأجنبية، إلى أن ستيفن نايت، يهدف إلى اضافة شخصية تاريخية جديدة بعد ظهور تشرشل فى المواسم الأولى ومن ثم أوزوالد موسلى التى يؤديها النجم العالمى "سام كلافلن"، وستكون تلك الشخصية هى الزعيم النازى "أدولف هتلر"، وبحسب تصريحات نايت لصحيفة الجارديان البريطانية، فأن مصير تومى شيلبى بعد انتهاء الموسم الأخير وكشف مؤامرته ضد موسلى، أصبح مهدد بشكل كبير، وهو ما سيلجأ إلى تحسينه وتحصين نفسه الموسم القادم، وسيركز على إبرام بعض التحالفات مع شخصيات أكبر من موسلي.

ويتطلع نايت، إلى إضافة مشهد مقابلة تومى وهتلر فى حفل زفاف موسلى على زوجته الثانية ديانا ميتفورد فى الموسم السادس، حيث سيكون الزعيم النازى من ضمن الحاضرين فى حفل الزفاف الذى سيقام داخل منزل جوزيف جوبلز "وزير الدعاية لألمانيا النازية" فى برلين.

وانتهت أحداث الحلقة الأخيرة من الموسم الخامس بدفن جثمان "ابراما جولد"، وفشل تومى شيلبي فى الانتقام من "موزسلي" الذي نجح فى الإعلان عن حزبه الفاشى الجديد فى إنجلترا، وهو ما سيدور حوله الموسم السادس الجديد المقرر طرحه فى الربع الأول من العام المقبل.