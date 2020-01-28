شكرا لقرائتكم خبر عن نيللى كريم تتألق بالأبيض والأسود فى جلسة تصوير لمجلة elle بنسختها العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تألقت النجمة نيللي كريم فى جلسة تصوير جديدة لمجلة elle العالمية بنسختها العربية، وهي مجلة مختصة بالمراة والأزياء، وظهرت بها بجامب سوت بالأبيض والأسود، ونشرت مجموعة صور وفيديوهات لها عبر حسابها بموقع "أنستجرام".





وكان مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة، قد أعلن أنه سيكرم النجمة نيللى كريم فى دورته الرابعة التى تقام فى الفترة من 10 إلى 16 فبراير المقبل، باعتبارها نموذجاً يمثل إبداع المرأة فى حاضر ومستقبل السينما المصرية فضلا عن كونها من أهم النجمات اللاتى قدمن أعمال تنحاز فيها لقضايا المرأة ومشاكلها.







وقال السيناريست محمد عبد الخالق رئيس المهرجان إن اختيار نيللى كريم للتكريم فى دورته الرابعة يأتى لموهبتها كممثلة نجحت فى آداء العديد من الشخصيات المميزة على شاشة السينما، مضيفا: هي نموذج للفنانة المتجددة القادرة علي إثارة الدهشة في أذهان المتفرجين مع كل عمل جديد تتصدى له، والمثقفة التي تسعي لتقديم أعمال تتسم بروح التجريب والمغامرة .

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وأشار عبد الخالق إلي أن نيللى كريم نجمة يعتبرها الجمهور والنقاد موهبة متكاملة، تستخدم كل أدوات الممثل وتضيف عليها بعمق من تراكم تجاربها وخبراتها.

واحتفلت الفنانة نيللى كريم، منتصف الشهر الماضى، بعيد ميلادها الـ45، فى حفل خاص شاركها فيه أصدقائها من خارج الوسط الفنى، إضافة إلى بعض النجوم على رأسهم الفنانة يسرا، كما حضرت الحفل الإعلامية بوسى شلبى.

وتلقت نيللى كريم العديد من التهاني بمناسبة عيد ميلادها من أصدقائها فى الوسط الفنى عبر السوشيال ميديا، حيث نشر آسر ياسين صورة تجمعه بنيللى كريم عبر حسابه على فيس بوك، وكتب لها: "كل سنة وأنتى طيبة يا نيللى يا جميلة"، كما نشر أمير كرارة صورة برفقه نيللى عبر خاصية ستورى على حسابه على إنستجرام، وكتب لها: "كل سنة وأنتى طيبة".