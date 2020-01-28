غادة رجب تكشف لـ"الخليج 365" سبب إخفاء قصة ارتباطها بـ"عبد الله حسن"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

في الأسبوع الأول من العام الجديد احتفل الثنائي غادة رجب وعبد الله حسن بزفافهما، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع، في مفاجأة للجمهور، ما دفع البعض للظن أن الثنائي خشيا من الحسد، لذا أخفيا خبر ارتباطهما عن الجمهور حتى يوم الزفاف.

تواصل الخليج 365 مع غادة رجب، للوقوف على تفاصيل الأمر، وهو ما نفته الفنانة جملة وتفصيلا، موضحة أن عدم إعلان ارتباطها في البداية ليس بسبب الحسد إطلاقًا، وإنما لحرصها على فصل حياتها الشخصية عن الفن.

وأضافت "غادة"، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنها تحب ما تقدمه بشكل خاص والفن بشكل عام، ولكن حالة النجومية لا تستهويها، إذ قالت: "بعيد عن كوني فنانة بحب ممارسة الفن، لكني مبحبش حالة النجومية اللي حوالين الشغلانة، بحب الغنا والموهبة وبقدرها جدًا لكن ماليش في الشو".

وتابعت: "الأمر وما فيه إن حفل الزفاف كان مقتصرًا على الأهل والأصدقاء المقربين".

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وأكدت غادة رجب أنها لم تكن ترغب في انتشار صور الزفاف على السوشيال ميديا، لأنها تحب أن تكون حياتها الخاصة بعيدة عن حياتها الفنية، فقالت: "تفاجأت بالصور اللي على الميديا أنا الحقيقة مكنتش عايزة والموضوع ملوش علاقة بحسد أو غيره، ولكن بحب حياتي البعيدة عن الغناء تكون مقفول عليه"، "محدش له علاقة بيها، غير أنه أنا أتجوزت لأن الجواز إشهار بس مش أكتر من كدا".

واختتمت: "ربنا يفرح كل الناس ويسعدهم".

واحتفلت غادة رجب وعبد الله حسن بزفافهما يوم 6 يناير الجاري، في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وحضر الحفل نخبة من نجوم الفن والمجتمع، من بينهم رجاء الجداوي، ودلال عبدالعزيز، وإلهام شاهين، وميرفت أمين، وابنتها منة حسين فهمي، والإعلامية بوسي شلبي، والإعلامي مجدي الجلاد، والداعية علي الجفري، وغيرهم.

وتعاونت الفنانة غادة رجب مع زوجها الشاعر عبد الله حسن من قبل في برنامج "ما فيش مشكلة خالص"، الذي قدمه الفنان محمد صبحي، على شاشة cbc.