منتج "كهربا" يكشف تفاصيل أخر أفلام شعبان عبد الرحيم‬

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:
أكد أحمد فرحان منتج فيلم "كهربا"، صعوبة طرحه في موسم منتصف العام، لعدم الانتهاء من كافة التفاصيل الخاصة به، موضحًا أن الموسيقار هاني شنودة يضع اللمسات الأخيرة على الموسيقى التصويريه للعمل الذي يشهد أخر ظهورسينمائي للفنان الراحل شعبان عبد الرحيم .
فرحان في تصريح خاص لـ"الخليج 365"قال:"الفنان شعبان عبد الرحيم يؤدي بالفيلم شخصية لص قرر التوبة بعد خروجه من السجن، وكان قد صور غالبية مشاهده عام 2017".
وأضاف:"وإلى جانب التمثيل، شارك الفنان الراحل بالغناء في الفيلم، ويقدم "هابطل السجاير" و"الناس كتير وأنت الوحيد"، من ألحانه وكلمات إسلام خليل "
فيلم "كهربا" بطولة وإنتاج أحمد فرحان، بدرية طلبة، إحسان التركي، عبد الباسط حمودة، اللاعب السابق والمحلل الرياضي رضا عبد العال، إبتسام المكي،الإعلامية بوسي شلبي "ضيف شرف"، وموسيقى تصويرية للموسيقار هانى شنودة، وإخراج عبيد زيان.
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