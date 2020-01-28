"‪جاد شويري لـ"الخليج 365": حكومة لبنان الجديدة "ضحك على الدقون‬

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

انتقد الفنان اللبناني جاد شويري التشكيل الجديد للحكومة اللبنانية برئاسة حسان دياب، ووصفها بأنها "ضحك على الدقون".

وتحدث جاد في تصريح خاص لـ"الخليج 365" عن المشهد الراهن في لبنان، وقال:"التشكيل الذي أعلن ماهو إلا (ضحك على الدقون)، ولا يلبي مطالب الثورة اللبنانية، وما يحدث هو محاولة التفاف من النخبة السياسية التي أفسدت حياتنا وتحاول إسقاط كل ما خرجنا من أجله ".

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وأضاف:"المشهد في لبنان بالفعل سيئ جدا، نعيش في حالة إقتصادية صعبة للغاية، لدرجة أني لا أستطيع سحب فلس واحد من البنك، بعدما نهب أغلب السياسيين البلد، نحن نعيش منذ 30 عامًا في فساد، وأقل الحقوق التي نطالب بها لم تنفذ، وهو ما أجمعت عليه كل فئات الشعب وخرجت من أجله".

جاد الذي قدم مع الثورة عدة أغاني منها "مش أى كلام"، اختتم حديثه بالقول :"الثورة نجحت في توحيد الشعب اللبناني، ومن خرجوا لن يقبلوا إلا بالتغيير الحقيقي الذي يتوافق مع المطالب كلها، ولن نتخلى عن شعارنا كلن يعني كلن ".

ومن ناحية اخرى كشف جاد أن تواجده في القاهرة حاليا، بهدف العودة للساحة الفنية المصرية كمنتج ومخرج، إذ يستعد للتعاون مع الفنان جورج وسوف بإخراج كليب أغنية مصرية من كلمات الشاعر ملاك عادل وتوزيع محمد يحي، بعنوان "صاحي الليل"، وكذلك الفنان المغربي دوزي، وكارول سماحة، وأيضا المطربة اللبنانية لولا أجفان، التي يراهن على نجاحها بقوة.