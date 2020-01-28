كايرو شو تعلن عن موعد انطلاق "علاء الدين" في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت كايرو شو المنتجة لمسرحية "علاء الدين" للنجم أحمد عز، عن انطلاق العروض الجماهيرية للمسرحية في القاهرة يوم ٦ فبراير القادم. وتتاح التذاكر للجمهور من خلال أكثر من وسيلة سواء أونلاين أو تليفونيا من خلال موقع “ tickets marches “ أو الحجز المباشر في حال توفر أماكن بمنفذ البيع داخل المسرح. وستقام العروض علي مسرح "كايرو شو" بالسادس من أكتوبر "موفنبيك". "علاء الدين"، إخراج مجدي الهواري وبطولة النجم أحمد عز وتارا عماد ومحمد ثروت، وهشام إسماعيل وسامي مغاوري إسلام ابراهيم، محمد جمعة.

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