- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
علق الكاتب الكبير مدحت العدل، على قناة الزمالك الجديدة، التي انطلقت الأسبوع الماضي.
وكتب "العدل" عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: "تحية واجبة لقناة الزمالك وكل العاملين، الصورة المبهرة والإعداد الرائع المحترف والمادة المدروسة بعناية، ولدت عملاقة فعلاً، كل الشكر لمجلس الإدارة وإعلام المصريين، هناك فرق".
وانطلق بث قناة نادي الزمالك يوم الأربعاء الموافق 22 يناير، ويعرض بالقناة عدد من البرامج أبرزها "ملوك الصالات"، "أخبارنا"، "سهرة مع المستشار"، وغيرها.
كانت هذه تفاصيل خبر مدحت العدل عن قناة الزمالك: "ولدت عملاقة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.