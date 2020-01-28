مدحت العدل عن قناة الزمالك: "ولدت عملاقة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

علق الكاتب الكبير مدحت العدل، على قناة الزمالك الجديدة، التي انطلقت الأسبوع الماضي.

وكتب "العدل" عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: "تحية واجبة لقناة الزمالك وكل العاملين، الصورة المبهرة والإعداد الرائع المحترف والمادة المدروسة بعناية، ولدت عملاقة فعلاً، كل الشكر لمجلس الإدارة وإعلام المصريين، هناك فرق".

وانطلق بث قناة نادي الزمالك يوم الأربعاء الموافق 22 يناير، ويعرض بالقناة عدد من البرامج أبرزها "ملوك الصالات"، "أخبارنا"، "سهرة مع المستشار"، وغيرها.