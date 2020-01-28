إطلالة جذابة لـ نيللي كريم لصالح Elle Arabia

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
نشرت الفنانة نيللي كريم صورة جديدة لها، ظهرت خلالها بإطلالة جذابة، عبر حسابها بـ"انستجرام"، لصالح مجلة "إيلي عربي"، المتخصصة في كافة الأمور المتعلقة بالمرآة.
وعلقت "نيللي"، على الصورة قائلة: " أسود أو أبيض، أريد أن أشكركم جميعًا، أحبكم".
وتشارك نيللي كريم في رمضان 2020 بمسلسل "النصابين"، مع آسر ياسين، إخراج كاملة أبو ذكري وإنتاج العدل جروب.
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