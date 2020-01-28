أسماء أبو اليزيد تشارك الجمهور بصور من حفلها بساقية الصاوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
شاركت الفنانة أسماء أبواليزيد، جمهورها ومتابعيها عبر حسابها بموقع "انستجرام"، صور من حفل "فرقة بهججة"، التي تنتمي لأعضائها.
وعلقت "أسماء"، على الصور قائلة: "من حفلتنا اللي فاتت".
فرقة "بهججة"، فرقة غنائية موسيقية تقدم مونولوجات كوميدية عصرية، وتسعى لإحياء فن المونولوج الفكاهي، وتقدم أغانيها من خلال الأصوات النسائية التي تضم خمس فتيات من بينهن الفنانة أسماء أبو اليزيد.
أسماء أبو اليزيد، كان يعرض لها مسلسل "الآنسة فرح"، الذي انتهت حلقاته امس الأثنين، بطولة رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبدالرسول وهبة عبدالعزيز وتامر فرج، سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندي ووائل فرج.
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