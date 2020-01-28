تراند اليوم : لماذا كان قتيل فيلا "نانسي عجرم" مهتمًا بالبحث عن غرفة نومها؟

كشف موقع "LBCI" اللبناني، تفاصيل جديدة في التحقيقات الجارية بخصوص اقتحام فيلا المطربة نانسي عجرم، ومقتل السوري محمد الموسى على يد زوجها فادي الهاشم.

ونشر الموقع معلومات نقلاً عن جهات المعنية بالاطلاع على "داتا الاتصالات" الخاصة بالقتيل وأفراد عائلة الهاشم، ومنها إجراء بحث على محرك البحث "جوجل"، تمحورت حول شخصية نانسي عجرم وزوجها ومكان سكنها وتفاصيل منزلها.

إذ باشر القتيل بالبحث وتتبع حياة الفنانة نانسي عجرم (لاسيما مكان منزلها) وأرقام هواتف ورقم عيادة زوجها فادي وذلك اعتبارًا من تاريخ 18 مارس 2019.

ومن بين الموضوعات التي كان يبحث عنها، "نانسي عجرم حياتها"، "بالصور هنا تسكن نانسي عجرم"، "النجمة اللبنانية نانسي عجرم: أنا مشغولة بتأثيث منزلي الجديد"، رقم هاتف عيادة الطبيب هاشم فادي مخايل .. لبنان – دليل الهواتف التجاري اللبناني"، "نانسي عجرم نيو سهيله"، و"فادي الهاشم مسلم أم مسيحي".

كما شمل البحث أيضًا: "أين تقضي نانسي عجرم أيام السبت والأحد"، "نانسي عجرم تحتفل بعيد زواجها من فادي الهاشم وهكذا علقت"، "بالصور هذه غرفة نوم نانسي عجرم / جريدة الأنباء Kuwait"، "أيهما أجمل غرفة نوم أحلام أم غرفة نوم نانسي؟ Dailymotion"، "نانسي عجرم في بيتها الفخم جدا Youtube – flv"، "الشكل الهندسي لمنزل نانسي عجرم"، ""Nancy Ajram Beautiful House شاهد منزل نانسي عجرم Youtube".

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وامتدت عملية البحث على "جوجل" لتشمل أيضًا: "الشيف بوراك في منزل نانسي عجرم.. ومفاجأة من ابنتيها (صور) - النهار"، "شاهدوا فخامة منزل نانسي عجرم – جريدة نورت"، "شاهد: فخامة منزل نانسي عجرم / دنيا الوطن"، "غرفة نوم نانسي عجرم"، "كم عمر فادي زوج نانسي عجرم"، "فادي الهاشم مواليده"، "فادي الهاشم جنسيته"، "فادي الهاشم ويكيبيديا"، "فادي الهاشم انستقرام".

كما قام بالبحث عن المواضيع التالية: "نانسي عجرم تبهر متابعيها بفيديو جديد من داخل منزلها.. "قلب"، "منزل نانسي عجرم".

وكان لافتًا أن القتيل بحث أيضًا عن معلومات تتعلق بفنانتين أخريين هما: هيفاء وهبي، ونجوى كرم. ومن ذلك: "شاهدوا منزل هيفاء وهبي الفخم من الداخل.. وهي تطلّ بـ لوك جديد مع أختها"، "صور منزل هيفاء وهبي الفخم"، "بالصور – هذا منزل نجوى كرم.. ما رأيكم بذوقها؟؟ Laha Magazine"، "الدفء والرقي في ديكور منزل نجوى كرم! / مجلة الجميلة".

ومن الملفت أيضًا أن زوجة القتيل قامت بتاريخ 5 يناير 2020 بالبحث عن الموضوع التالي: "قتل بعدما حاول سرقة فيلا نانسي عجرم.. مواجهة بين السارق وزوجها Lebanon"، وهو ما اعتبر إثباتًا أنها كانت على دراية بتخطيط زوجها لسرقة فيلا الفنانة نانسي عجرم وزوجها الدكتور فادي الهاشم، وبالتالي "تعتبر شريكة له في الجرم".