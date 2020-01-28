تراند اليوم : نجل فنان راحل يتوعد بغلق وحجب المواقع التي تنشر أعماله الفنية



توعد نجل فنان راحل، بغلق وحجب كل المواقع التي تعرض الأعمال الفنية لوالده بعد الاتفاق مع إحدى الشركات الكبيرة التي لها فرع في مصر، بأن تنقل كل أعمال والده حصريًا.

وقال عبدالله طلال مداح، نجل الفنان السعودي الراحل طلال مداح، إنه اجتمع مع مسؤولي شركة عالمية لها فرع في مصر وأسفر الاجتماع عن نقل جميع أعمال والده التي تنتشر عبر الإنترنت لحسابها.

وأوضح عبر حسابه على موقع ”تويتر“ أن الاتفاق يقضي بإغلاق وحجب كل المواقع التي تعرض أعمال والده دون حساب، مبينا أن هذا الأمر سيتستغرق قرابة 3 أشهر.

وتابع "مداح" قائلا: "بإذن الله شهرين والثالث ما يبقى موقع على النت غير موقع واحد تبعهم مجاني زي زمان وبقية المواقع والصفحات وين ما كانت بالنت تتقفل".

وفي تعليق على تغريدته التي توعد فيها المخالفين بإغلاق كافة المقاهي غير المرخصة فقال: "خلني أفضالهم بكرة أقفل كل المقاهي اللي مو مرخص لها واللي عملت دعاية بدون ترخيص بس شغال لوحدي ونص وقتي مو ملكي".



