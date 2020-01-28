أميتاب باتشان يكشف عن بوستر فيلمه الجديد

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 28 يناير 2020 04:40 مساءً - ذكرت مصادر صحافية أنّ نجم بوليوود أميتاب باتشان Amitabh Bachchan كشف عن الملصق الأول لفيلمه الجديد Jhund على تويتر، ويظهر في الملصق وهو يقف ويعطي ظهره باتجاه الكاميرا، مرتديًا ملابس زرقاء، كما نستطيع أن نميز كرة القدم باللونين الأحمر والأبيض والسيارة متهالكة على خلفية الأحياء الفقيرة.



ومن المعروف أنّ فيلم Jhund عبارة عن دراما رياضية وسيرة ذاتية تتناول قصة حياة فيجاي بارسي، هو أستاذ رياضة متقاعد من كلية هيسلوب في ناجبور، ومؤسس دوري الأحياء الفقيرة لكرة القدم.

بوستر فيلم Jhund



وتعليقًا على التدوينة المنشورة، وجه أحد متابعي النجم الكبير سؤالًا له، حول موعد عرض الفيلم، لكنّ باتشان لم يعطه إجابة وافية، لكن أكد له أنّ الارتباط بشأن موعد طرح العمل سيتم الكشف عنه غدًا.



كما شارك بوشان كومار الملصق الأول الرسمي على تويتر، وكتب وقال: "فخور بمشاركة أول نظرة من Jhund، واحد من المشاريع المرموقة".

أميتاب باتشان

وكان بوشان قد أعلن عن الفيلم في 2019 فبراير من خلال نشر صورة لأميتاب باتشان لبعض الشباب وهم يرفعونه في الهواء.



يشار إلى أنّ الفيلم الرياضي من إخراج ناجراج مانجوله، الذي أخرج الفيلم النسائي الشهير "سرات"، والذي يصادف أنه كان أول ظهور له في بوليوود.