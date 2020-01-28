الأعمال الغنائية الأكثر استماعاً في بداية 2020 على إذاعة MBC FM

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 28 يناير 2020 04:40 مساءً - شهدت الساحة الغنائية الخليجية والعربية في بداية العام الجاري طرح عديد من الأعمال الغنائية التي وجدت إقبالاً واسعاً على الاستماع إليها.

وجاء في مقدمة الأعمال الأكثر استماعاً إليها في MBC FM، حسبما نشرته الإذاعة الأوسع انتشاراً في السعودية والوطن العربي، عشر أغنيات "توب 10"، منها أعمالٌ جاءت امتداداً من نوفمبر وديسمبر 2019.

وفيما يلي نستعرض لكم قائمةً بأكثر الأغنيات استماعاً منذ بداية 2020، وهي:

"أنا ما أدري عن الناس" لأحلام

من كلمات الأمير الشاعر بدر بن عبدالمحسن، وألحان الموسيقار الدكتور طلال. حققت الأغنية، التي طُرحت نهاية ديسمبر 2019، انتشاراً كبيراً، وشهدت إقبالاً واسعاً على الاستماع إليها في بداية العام الجاري.

وتتميز الأغنية بلونها العاطفي والشاعري، والموسيقى الهادئة، وطرحتها أحلام في قناتها بيوتيوب، وتجاوز عدد مشاهداتها ثلاثة ملايين مشاهدة، إضافة إلى الاستماع إليها عبر الإذاعة.

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"هتان" لماجد المهندس

حصدت الأغنية نسبة استماع عالية عبر الإذاعة، وهي من كلمات الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، وألحان أحمد الهرمي، وتحمل اللون العاطفي، وطرحها المهندس قبل أربعة أيام، ومع ذلك تجاوز عدد مشاهداتها مليون مشاهدة.

ويطرح ماجد كل فترة أعمالاً غنائية منفردة، وافتتح نشاطاته في 2020 بـ "هتان".

"الراية البيضاء" لنوال الكويتية

طرحتها نوال ضمن ألبومها "الحنين" في نوفمبر 2019، ولاقت أصداءً إيجابية واسعة، ونسبة استماع مرتفعة في الإذاعة.

وقد تم تصوير "الراية البيضاء" بطريقة الفيديو كليب، وعلى الرغم من طرح الأغنية قبل نحو شهرين إلا أنها لاتزال في مقدمة الأعمال الأكثر انتشاراً في بداية 2020، ما يدل على نجاح ألبوم نوال الجديد.

"وين دارك" لخالد عبدالرحمن

حلَّت "وين دارك" للفنان خالد عبدالرحمن ضمن الـ "توب 10" في الإذاعة، إذ حققت نسبة استماع عالية جداً.

الأغنية لحَّنها خالد عبدالرحمن بنفسه، وكتب كلماتها خالد بن سعود الكبير، وتأتي امتداداً للنشاط الفني الكبير للفنان خالد في الفترة الأخيرة، خاصةً في العام الماضي 2019 الذي شهد مشاركته في حفلات عدة ضمن المواسم السعودية.

"تساوي الكل" لحسين الجسمي

تتميز الأعمال التي يقدمها الفنان حسين الجسمي بإقبال كبير على الاستماع إليها، لذا دائماً ما يتصدر الـ "توب 10" في الإذاعات السعودية والعربية.

وفي بداية العام الجاري، حققت أغنيته "تساوي الكل"، التي طرحها في نهاية 2019، من ألحان فايز السعيد، وكلمات الشاعر أحمد الصانع، نجاحاً كبيراً، جعلها تتصدر الأغنيات العربية الأكثر استماعاً إليها، كما حصدت ثلاثة ملايين مشاهدة في ظرف شهر واحد فقط من طرحها.

وقد كرَّر الجسمي في هذه الأغنية النمط الموسيقي الذي يفضله "الأعمال السريعة ذات اللون العاطفي".

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"شامخ" لأصالة نصري

حصدت أغنية "شامخ" للفنانة أصالة نصري، التي صوَّرتها بطريقة الفيديو كليب، أكثر من سبعة ملايين مشاهدة في قناتها بيوتيوب.

ولا تزال الأغنية، التي تأتي باللون الحزين، تحقق نسبة استماعٍ كبيرة في بداية العام الجاري 2020، ما جعلها ضمن صدارة الأغنيات الأكثر استماعاً إليها في الإذاعة.

"أطيح واقف" لعبدالمجيد عبدالله

طرحها الفنان عبدالمجيد عبدالله في بداية أكتوبر الماضي، وعلى الرغم من ذلك إلا أن الأغنية لا تزال ضمن الأكثر استماعاً إليها خليجياً وعربياً.

وتتصدر "أطيح واقف" الأعمال المنتشرة في الإذاعة وقنوات الـ "سوشال ميديا"، حيث حققت أكثر من 15 مليون مشاهدة في قناة عبدالمجيد بيوتيوب.

وتأتي الأغنية، التي كتب كلماتها رمز، ولحَّنها أحمد الهرمي، باللون العاطفي والسريع، وهو ما اعتاد عليه عبدالمجيد في الأعوام الماضية.

"حيرتني" لوليد الشامي

دائماً ما تأتي أغنيات الفنان وليد الشامي ضمن أكثر الأعمال التي يستمع إليها عشاق الفن في الخليج والوطن العربي، إذ يتميز وليد بتقديم الأغنية المنفردة ذات اللون السريع، وهو ما فعله في "حيرتني"، التي جاءت ضمن الأعمال الأكثر تداولاً ومشاهدة.

وطرح الشامي الأغنية مطلع الشهر الجاري لتكون العمل الأول له في 2020، من ألحان الموسيقار الدكتور طلال.

"شتاك" لعبدالقادر الأحمد

شهدت قائمة الأغنيات الأكثر استماعاً إليها في بداية العام الجاري أسماءَ فنانين من جيل الشباب، منهم الفنان عبدالقادر الأحمد الذي اقتحم القائمة بأغنيته "شتاك".

وكتب كلمات الأغنية الشاعر فيصل السديري، وطرحها الأحمد منتصف الشهر الجاري، لتأتي ضمن الأكثر استماعاً إليها في 2020.

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"وينك الليلة" لداليا مبارك

الفنانة داليا مبارك، التي تعيش فترة فنية مميزة بعد طرحها ألبومها الجديد في 2019، سجَّلت اسمها ضمن قائمة الأعمال الغنائية الأكثر استماعاً إليها عبر أغنية "وينك الليلة".

الأغنية التي طرحتها ضمن ألبومها "مستحيل"، حققت أكثر من ستة ملايين مشاهدة في قناتها بيوتيوب، من ألحان ياسر بو علي، وكلمات الشاعرة الجادل، وتحمل اللون السريع الذي اعتادت عليه داليا.

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