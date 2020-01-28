بالفيديو.. شيماء سيف توجه رسالة لمستخدمي السوشيال ميديا

نشرت الفنانة شيماء سيف مقطع فيديو كوميدي لها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".
وعلقت شيماء على الفيديو قائلًة: "طريقة إخفاء اللغد للمستخدمين الجدد للسوشيال ميديا"، ونال الفيديو إعجاب آلاف من المتابعين متمنين لها النجاح والتفوق في مشوارها الفني والشخصي.
يذكر أن الفنانة شيماء سيف تستعد لعرض "البعض لا يذهب للمأذونمرتين" ﺇﺧﺮاﺝ أحمد الجندي، ﺗﺄﻟﻴﻒ أيمن وتار، بطولة كريم عبدالعزيز، نيللي كريم، محمود حميدة، ماجد الكدواني، بيومي فؤاد، غادة عادل.
تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول تجربة الزواج، وهل إذا عاد الزمان بالأزواج إلى الوراء، هل سيتزوجوا مرة أخرى من زوجاتهم أم لا؟ وكيف أثر الزواج سلبًا؟.
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