أحمد صلاح حسني يواصل تصوير مسلسله الجديد "ختم النمر"

يواصل الفنان أحمد صلاح حسني تصوير باقي مشاهده ضمن أحداث مسلسله الجديد "ختم النمر" الذي يعرض حاليًا على أحد القنوات الفضائية. يذكر أن "ختم النمر" تأليف محمد عبدالمعطي، إخراج أحمد سمير فرج، إنتاج شركة سينرجى، وهو من نوعية أعمال الـ45 حلقة، بطولة أحمد صلاح حسنى، نسرين طافش، ميرهان حسين، إسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدى الشامى، وفاء سالم، تميم عبده، ومجموعة من الفنانين الشباب، تدور أحداثه فى إطار اجتماعي رومانسي. محمد عبدالمعطي، إخراج أحمد سمير فرج، إنتاج شركة سينرجى، وهو من نوعية أعمال الـ45 حلقة، بطولة أحمد صلاح حسنى، نسرين طافش، ميرهان حسين، إسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدى الشامى، وفاء سالم، تميم عبده، ومجموعة من الفنانين الشباب، تدور أحداثه فى إطار اجتماعي رومانسي.

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