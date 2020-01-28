الجمعة.. المنيا تستقبل فعاليات المهرجان الإقليمي لعروض نادي المسرح بوسط الصعيد

يشهد مسرح ديوان محافظة المنيا فعاليات المهرجان الإقليمي لنوادي المسرح بإقليم وسط الصعيد والذي تنطلق أولى عروضه مساء الجمعة 31 يناير لمدة يومين بمشاركة 4 عروض هي "آخر ساعة" لفرع ثقافة المنيا إخراج مهند المهدي، " حالة ملحة" لفرع ثقافة سوهاج إخراج جورج صدقي، " دقة هون " لفرع ثقافة أسيوط إخراج حسام الرافعي ، " انتحار" لفرع ثقافة المنيا إخراج محمد ربيع. مهند المهدي، " حالة ملحة" لفرع ثقافة سوهاج إخراج جورج صدقي، " دقة هون " لفرع ثقافة أسيوط إخراج حسام الرافعي ، " انتحار" لفرع ثقافة المنيا إخراج محمد ربيع. تضم لجنة تحكيم المهرجان كلا من المخرج مصطفى إبراهيم ، المخرج أحمد البنهاوي، الناقد محمد علام. العروض تقدم ضمن خطة إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية بالهيئة العامة لقصور الثقافة، تبدأ العروض الساعة 7 مساء الدخول مجانا للجمهور.

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