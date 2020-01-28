اليوم.. انطلاق فعاليات المهرجان الإقليمي لنوادي المسرح بجنوب الصعيد

تنطلق مساء اليوم الثلاثاء ٢٨ يناير ٢٠٢٠ فعاليات المهرجان الإقليمي لنوادي المسرح بإقليم جنوب الصعيد علي مسرح قصر ثقافة قنا والتي تستمر حتي 30 يناير الجاري . وذلك ضمن خطة عروض نوادي المسرح 2020 والتي تنفذها الإدارة العامة للمسرح التابعة للشئون الفنية بهيئة قصور الثقافة .

يشهد المهرجان مشاركة خمسة عروض

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هي "منزل شهاب النجار" لفرقة نادي مسرح بيت ثقافة القصير تأليف احمد ناصر، إخراج هنائي كمال، ياسين العبادي لفرقة نادي مسرح قصر ثقافة الطود تأليف أحمد ابو خنيجر، إخراج جمال يونس، اللحاد" لفرقة نادي مسرح قصر ثقافة قنا تأليف عبد الفتاح رواس، إخراج عربي الجندي، "نص دايرة" لنادي مسرح بيت ثقافة دشنا تأليف علي عثمان، إخراج احمد حسين، "الساحرات" لفرقة نادي مسرح قصر ثقافة أسوان تأليف مصطفي لبيب واخراج محمد عبد المنعم.

تضم لجنة تحكيم المهرجان كلا من المخرج مصطفي إبراهيم، الكاتب بكري عبد الحميد ، الناقد محمد علام. وتبدأ العروض الساعة 7 مساء، ومن المقرر الدخول مجانا علي مسرح قصر ثقافة قنا .