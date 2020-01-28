الحكم بسجن عمرو واكد 6 أشهر بتهمة التهرّب الضريبي.. وهو يعلّق

ميرنا وليد - بيروت - حكمت محكمة جنح التهرب الضريبي، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد جميل، وحضور المستشار عمرو هشام وكيل النائب العام، وسكرتارية وسام حنفي، بسجن الممثل المصري ​عمرو واكد​ 6 أشهر، وكفالة 10 آلاف جنيه مصري، وتغريمه مبلغ 312 ألف و963 جنيه مصري، ما يعادل مثل الضريبة المستحقة عليه، وإلزامه بالمصاريف، لإتهامه بالتهرب من الضرائب.

وتعليقاً على الحكم، كتبت واكد في صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي: "الدولة تتهمني بالتهرب من دفع ضرائبي والعمل سرًا مع وكيل تحصيل الضريبة في أمريكا. وعند تقديم المستندات تثبت ان شهادات الخصم من المنبع التي تقدمنا بها لمصلحة الضرايب هي من شركة وكالة استقطاع ضريبي امريكية وليست من شركة انتاج لم تعتد بها واعتبرت القيمة لاعمال تهربت من دفع ضرائبها".

وأضاف: "الشركة التي يتهمونني بالعمل سرًا معها والتهرب الضريبي بسببها هي شركة تحصيل ضرائب خاصة بصناع السينما في أمريكا. انا اصلا اللي مقدم الشهادات يا عرر. اي بحث بربع جنيه هيوضح. وده ويبسايت الشركة يا مفضوحين يا مزورين".

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