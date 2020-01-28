أشرف زكي يوقف علاء زينهم بتهمة تشغيل فنانين والأخير يوضح

ميرنا وليد - بيروت - أوقف نقيب المهن التمثيلية الممثل المصري ​أشرف زكي​ الممثل ​علاء زينهم​ عن ممارسة التمثيل، وإحاله للتحقيق، بسبب إشرافه على مسرحية تحمل اسم "مولد وصاحبه غايب"، لاستعانته ببعض الممثلين غير التابعين للنقابة، وتشغيله لممثل تم إيقافه من النقابة منذ فترة.

وبدوره اوضح زينهم ما حصل، مشيراً إلى أن زكي فهم الموضوع بشكل خاطئ، إذ انه ليس له علاقة بالمسرحية، بل كان مشاركاً فيها كأي ممثل آخر، وعاد وإعتذر بسبب إرتباطه بتصوير بعض الأعمال الدرامية في القاهرة، لذلك طلب من الشركة المنتجة الاستعانة بفنان آخر بدلا مني.

وأضاف انه بالفعل تم الإستعانه بالممثل عادل الفار بدلاً منه، وأن وضع إسمه كمشرف عام على المسرحية، كان من باب التقدير له من قبل الشركة المنتجة للعمل.

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