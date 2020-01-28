ميرنا وليد - بيروت - على خلفية رفض أسرة فليبينية الحصول على مبلغ يصل إلى مليون دولار دية مقتل ابنتها العاملة في الكويت على يد مواطن كانت تعمل لديه، أعلن ​باسم خزعل​ والد ​الممثلة الكويتية شهد​ من خلال مقطع فيديو تداوله عدد كبير من مواقع التواصل الإجتماعي، إستعداده للذهاب إلى السفارة الفليبنية وفداء وطنه بروحه.

وكان أثار والد شهد سابقاً جدلاً واسعاً، وذلك بعد إعلان وفاته بالخطأ، إذ عاد وأطل في مقطع فيديو قال فيه:"البعض طلعوا إشاعة إني توفيت وإحنا كملنا مع الشائعة حتى نعلم الطالح من الصالح. وبالفعل عرفنا مين الطالح ومين الصالح".

وتابع: "الحمد لله 90% من الناس طلعوا يحبوني ويخافون عليّ. أما الباقين فتنوعت أقوالهم ما بين اللي يقول في السجن واللي يقول يغيّر شكله ويسافر برة واللي يقول مسوي جريمة".

وختم: "أنا كل اللي صار معي أنه أغمى عليّ وودوني المستشفى وأعطوني حقن وخفيت شوي حتى قدرت أتكلم وأقف على رجلي".

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كانت هذه تفاصيل خبر والد ممثلة كويتية يثير الجدل بإستعداده لتقديم روحه فديّة-بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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