جاستين بيبر يطرح أغنية جديدة

ميرنا وليد - بيروت - طرح النجم ​جاستين بيبر​ أغنية جديدة له بعنوان Get Me وهي ضمن ألبومه Changes.

الأغنية تشارك بيبر في غنائه الفنانة KEHLANI.

وتقول كلمات الأغنية : “Ooh, you don’t compare, don’t fit in with ‘em, do you get me? / Judgin’ by the way you open up, you get me / Ooh, out of this world, hands on, baby, now you see me / Lookin’ at the way we’re blendin’ in, you get me,”

الألبوم وهو الخامس في مسيرة بيبر سيتم طرحه في 14 من الشهر القادم.

وسيقوم بيبر البالغ من العمر 25 عاماً بجولة غنائية تحمل إسم الألبوم تنطلق في 14 ايار مايو في واشنطن. وتنتهي في ايلول سبتمبر 26 في نيو جيرسي.

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