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ميرنا وليد - بيروت - أشار الفنان والمخرج اللبناني جاد شويري في حديث خاص مع موقع الخليج 365 أنه لم يسمع اي تعليق سلبي على كليب واغنية الفنانة سيرين عبد النور وجاءت الاصداء رائعة واضاف: "الناس تحدثت عن جمالية الاغنية والمناظر الخلابة والقصة وكيف تصرفت سيرين في هذه القصة والرقة التي ظهرت بها ".
وتابع جاد متحدثا عن الانتاج و الاشراف الموسيقي الذي يعمل عليه حاليا : "سعيد جدا بأصداء الاغنية كمشرف موسيقي على الاغنية وكيف تابعتها بالكامل ، انا اخراجيا اثبتت نفسي ولكن موسيقيا سعيد اني اثبت نفسي حاليا والناس تكتشف اشياء جديدة ".
كانت هذه تفاصيل خبر خاص "الفن"- جاد شويري: "لم أسمع تعليقاً سلبياً واحداً على عملي مع سيرين عبد النور" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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