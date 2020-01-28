خاص "الفن"- جاد شويري: "لم أسمع تعليقاً سلبياً واحداً على عملي مع سيرين عبد النور"

ميرنا وليد - بيروت - أشار الفنان والمخرج اللبناني ​جاد شويري​ في حديث خاص مع موقع الخليج 365 أنه لم يسمع اي تعليق سلبي على كليب واغنية الفنانة ​سيرين عبد النور​ وجاءت الاصداء رائعة واضاف: "الناس تحدثت عن جمالية الاغنية والمناظر الخلابة والقصة وكيف تصرفت سيرين في هذه القصة والرقة التي ظهرت بها ".

وتابع جاد متحدثا عن الانتاج و الاشراف الموسيقي الذي يعمل عليه حاليا : "سعيد جدا بأصداء الاغنية كمشرف موسيقي على الاغنية وكيف تابعتها بالكامل ، انا اخراجيا اثبتت نفسي ولكن موسيقيا سعيد اني اثبت نفسي حاليا والناس تكتشف اشياء جديدة ".



