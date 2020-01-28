جيمي فالون يستذكر كوبي براينت ولم يتمكن من حبس دموعه

ميرنا وليد - بيروت - في أول حلقة تعرض لبرنامج Jimmy Kimmel Live بعد وفاة نجم كرة السلة ​كوبي براينت​ يوم الأحد وابنته جيانا البالغة من العمر 13 عاماً، لم يكن بمستطاع مقدم البرنامج ​جيمي فالون​ أن يحبس دموعه حين كان يروي المواقف التي جمعت بينه وبين صديقه الراحل كوبي براينت، وذكريات تعارفهما والمواقف الطريفة التي جمعتهما، وتناول الحديث أيضاً عن اللحظة التى تعيشها أسرته.

نجم كرة السلة الأميركي كان قد توفي برفقة ابنته وسبعة أشخاص آخرين في حادث تحطم مروحية كانت تقلهم، في مدينة كالاباساس بولاية كاليفورنيا.

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