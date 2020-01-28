تحدثت الفنانة زينة عن علاقة نجليها زين الدين وعز الدين بوالدهما الفنان أحمد عز، حيث أكدت أن علاقتهما جيدة للغاية، حتى إن الطفلين يحبان والدهما كثيراً، ويرفضان الحديث عنه بشكل سلبي.
وأضافت زينة خلال لقائها ببرنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على قناة «إم بي سي مصر»، أنه بالطبع أحمد عز يبادل طفليها الشعور نفسه، وهذا ما جعل البعض يذهب إلى أن أحمد عز يلتقي الطفلين بشكل مستمر، وأنه اعترف بهما على المستوى الإنساني دون أن يعلن ذلك أمام الجمهور.
اقرئي ايضا : أول ظهور إعلامي لزوجة الفنان محمد إمام.. هكذا خطفت الأنظار بجمالها
وأكد مصدر مقرب من عز أن ما قالته زينة عن علاقة عز بالطفلين غير صحيح؛ حيث إنه لم يلتقِ بهما نهائياً، ولا يعرف ملامحهما على الرغم من أنهما أتمَّا عامهما السادس.
وكشف المصدر أن الطفلين كانا برفقة شقيقة الفنانة زينة بالساحل الشمالي، عندما تصادف وجودها في المطعم نفسه الذي يوجد به أحمد عز، وشهد اللقاء اشتباكاً بين الاثنين، حتى إن عز لم يتعرف إلى الطفلين، وظن أنهما أبناء شقيقة زينة، حتى إن أحد المقربين من عز هو الذي أكد له أن هذين الطفلين هما زين الدين وعز الدين نجلا الفنانة زينة.
وأوضح المصدر أنه على الرغم من ذلك لم يفكر عز بالعودة إلى الطفلين أو الحديث معهما، بعدما غادر المطعم الذي تعدت فيه شقيقة زينة عليه بالسباب والشتائم.
اقرئي ايضا : إطلالة عشرينية لسميرة سعيد
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر مقرّب من أحمد عز يرد على طبيعة العلاقة التي تجمه بطفليّ زينة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.