يسرا : ” والله العظيم ما عندي سرطان “

كتب امير فتحي في الثلاثاء 28 يناير 2020 03:53 مساءً - حلت الفنانة المصرية ” يسرا ” ضيفة في ندوة أقيمت على هامش معرض القاهرة الدولي للكتاب المنعقد حاليا بالقاهرة والتي تحدثت من خلالها عن العديد من الأمور كبداياتها وعدد من أعمالها الفنية إلى جانب وضعها الصحي .

فقالت يسرا إنها في بدايتها حرصت على العمل في مجال السينما من أجل الانتشار حتى جاء الوقت الذي توقفت فيه مع نفسها من أجل انتقاء أعمالها والتفكير فيما تقدم للجمهور .. وأشارت إلى أن الفضل في نجاحها في السينما وما وصلت إليه طوال تاريخها يعود للمخرج المصري العالمي ” يوسف شاهين ” .

وأن عملها مع الفنان عادل إمام كان أفضل شىء حدث لها في حياتها فقالت :” عادل إمام كان السبب الرئيسى في زيادة شعبيتي وحب الجمهور ليسرا ” .. وعن أهم الشهادات التي تعتز بها هي شهادة الكاتب الكبير ” أنيس منصور ” عندما قال عنها إنها وجه عالمي في السينما المصرية وكذلك إشادة الكاتب الكبير ” إحسان عبدالقدوس ” بأدائها التمثيلي .

وأضافت أن نجوم السينما اتجهوا للدراما التلفزيونية وأن مسلسلا واحدا يعادل 12 فيلما سينمائيا فالفيلم من الممكن أن ينتهي تصويره في ثمانية أسابيع على عكس المسلسل الذي يتم تصويره على مدار ثلاثة أشهر .. كما أن تصوير المسلسلات يتطلب مجهودا مضاعفا فأحيانا يستمر التصوير 20 ساعة كاملة في اليوم .. وأنه في المستقبل سنجد أن الأمر سينتقل إلى الهواتف المحمولة من خلال العمل عبر المنصات الإلكترونية بسبب التطور الذي نشهده .

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وعن علاقتها بالسوشيال ميديا أكدت إنها سيئة للغاية في التعامل بها مع جمهورها لكنها تشارك قدر المستطاع كي تساير التطور ولكنها لا تستطيع أن تتواجد بشكل دائم على مواقع التواصل الإجتماعي .

كما أكدت يسرا أنها لم تصب في يوم من الأيام بسرطان في الدم كما جاء في العديد من الأخبار في الفترة الأخيرة قائلة : ” والله العظيم ما عندي سرطان .. الحمد لله أنا كويسة ” .