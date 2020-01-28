كايا جيربر تتعاون مع جيمي تشو والنتيجة.. أحذية تسعينية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - باعتبارها من أكثر عارضات الأزياء الشابات طلبا في مجال عروض الأزياء حاليا، وبعد ظهورها على مدرجات أشهر العلامات التجارية وأغلفة أشهر مجلات الموضة، أضافت العارضة كايا جيربر البالغة من العمر 18 عاما إنجازا جديدا إلى سيرتها المهنية بالتعاون مع المنزل البريطاني الفخم جيمي تشو لإطلاق تشكيلة حصرية من الأحذية مستوحاة من التسعينيات ومتأثرة بأصول العارضة الأمريكية.

وصممت ابنة عارضة الأزياء الشهيرة سيندي كروفورد، المجموعة المحدودة الإصدار بالتعاون مع المديرة الإبداعية للعلامة البريطانية ساندرا تشوي.

ويتألف التعاون "Jimmy Choo and Kaia" من 4 أنماط من الأحذية الكاجوال التي يمكن تنسيقها مع أي شيء تشمل زوجين من كعب الهرة المصنوع من جلد الثعبان، حذاء ميول أسود وكعبا أبيض بالإضافة إلى بوت عسكري بحزام بطبعة جلد الثعبان في ظل البني وبوت رعاة البقر من جلد الغزال.

خلال حديثها عن التعاون، قالت: "أنا سعيدة جدا لحصولي على فرصة العمل مع ساندرا تشوي وتصميم كبسولة أحلامي من أنماط الأحذية، وكان شرفا كبيرا أن أكون قادرة على المشاركة في العملية الإبداعية وسعيدة جدا بالنتيجة".

وأضافت: "أردت تصميم مجموعة جاهزة بطابع كاجوال يمكن أن تتأقلم مع أي مظهر كيفما كان لونه وتشير إلى جذوري الكاليفورنية، ويمكن ارتداؤها في أي وقت وإلى أي مكان."

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وسيتم التبرع بنسبة 15 في المائة من جميع المبيعات من المجموعة إلى مستشفى جربر الخيري المفضل، وبالتحديد مستشفى سانت جود للأطفال "St. Jude Children Research Hospital.".

وعلقت جربر على الأمر قائلة: "كانت مهمة سانت جود مرتبطة دائما بعائلتي، منذ البداية كنت أرغب في أن يكون لهذا التعاون عنصر خيري وأنا ممتنة جدا أنني أستطيع دعم هذه المنظمة المذهلة إلى جانب جيمي تشو."

كما تم الإعلان عن تعيين العارضة الشابة كوجه إعلاني لمجموعة جيمي تشو الجديدة لربيع / صيف 2020.

وستصبح مجموعة "Jimmy Choo and Kaia" المحدودة الإصدار متاحة للشراء بدءا من الـ 2 من فبراير، أما بالنسبة للأسعار فلم يتم تحديدها بعد.