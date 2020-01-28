عمرو واكد يتلقى حكما بالسجن 6 سنوات.. ما السبب؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قضت محكمة مصرية بمعاقبة الفنان عمرو عبد اللطيف إمام، الشهير بـ"عمرو واكد"، بالسجن 6 أشهر وكفالة 10 آلاف جنيه، (نحو 630 دولارا) وتغريمه مبلغ حوالي 131 ألف جنيه (20 ألف دولار)، لاتهامه بالتهرب من الضرائب.

ووجهت المحكمة إلى واكد اتهامات في القضية رقم 203 لسنة 2019 ضرائب عامة، بالتهرب من دفع مبلغ 313 ألف جنيه عن أعمال التمثيل والأفلام التى شارك بها.

وفي آذار عام 2019 أعلنت نقابة المهن التمثيلية إلغاء عضوية الممثلين عمرو واكد وخالد أبو النجا واتهمتهما بالخيانة العظمى عقب زيارتهما للكونغرس الأميركي وبعد لقائهما عدد من النواب والدبلوماسيين الأميركيين والتحدث عن الأوضاع السياسية في مصر.

كما أصدرت العديد من المحطات التلفزيونية قرار منع أعمال الممثلين، في حين لم يتقبل كل من خالد وعمرو ما حصل، وتقدما رسمياً بطعن أمام الجهات القضائية بقرار نقيب المهن التمثيلية في مصر.

Advertisements

على الجانب الآخر، قضت محكمة مصرية أمس الاثنين برفض معارضة المطربة ياسمين محمد شعبان، الشهيرة بـ"بوسي" بتهمة التهرب من سداد مليون و827 ألف جنيه (نحو 52 ألف دولار) لمصلحة الضرائب وتأبيد حبسها سنتين وكفالة 50 ألفا.

ووجهت النيابة للفنانة بوسي تهمة التهرب وإخفاء إدارة عملها مع شركات وكالة الشافعي والمتحدة، ومؤسسة فتوح، بالإضافة لعدد من الحفلات الغنائية.

يذكر أنه في 2019 شهدت قاعات محاكم التهرب الضريبي العديد من القضايا المتهم فيها كثير من الفنانين، بعضهم صدر ضدهم أحكام والبعض الآخر سدد ما عليه من ضرائب وقدم تصالحًا يفيد بذلك للمحكمة فألغيت الأحكام الصادرة ضدهم، بينهم داليا البحيري، وعبير الأنصاري، ودولي شاهين وسعد الصغير وآخرين.

وينص القانون على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه (63 دولارا) ولا تجاوز 5000 جنيه، بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل الضريبة التى لم يتم أداؤها لكل ممول خالف هذا القانون بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة عليه، كما أن المتهرب سيعاقب بأداء غرامة تتراوح ما بين 200 جنيه (12 دولارا) إلى 2000 جنيه (126 دولارا) فى حالة عدم تقديمه الإقرار الضريبى أو تضمين الإقرار بيانات غير صحيحة.