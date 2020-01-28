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فى ذكرى وفاة عماد حمدى.. 10 صور نادرة لفتى الشاشة الأول مع زوجاته وتوأمه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان الكبير عماد حمدي الذى رحل عن دنيانا فى مثل هذا اليوم 28 يناير من عام 1984، أسمه الحقيقى محمد عماد الدين عبدالحميد حمدى كبير من أشهر، ولد فى سوهاج عام 1909م.

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وقدم عماد حمدي العديد من الشخصيات وتطور أدائه مع كل مرحلة عمرية مر بها، فقدم دور الحبيب والشاب الملتزم في بداياته ثم أدوار الرجل الشهم وبعدها دخل في مرحلة أخرى من الشخصيات ما بين الاب الطيب المكافح مثل دوره في " أم العروسة " أو الأب المستهتر والمدير الظالم مثلما قدم شخصية " شرارة " في فيلم " أميرة حبي انا " مع سعاد حسني وحسين فهمي وكلنا يتذكر الجملة الشهيرة لسعاد حسني حينما قالت له : يحموك في كنكة يا شرارة بيه .

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وحصل "حمدي" على دبلوم مدرسة التجارة، وبدأ موظفا في استوديو مصر، وترقى من رئيس حسابات إلى مدير للإنتاج، ثم مدير للتوزيع، وكان يهوى التمثيل ولذلك شارك في أفلام دعائية في وزارة الصحة ينتجها استوديو مصر، وكانت بدايته الحقيقية في 1945 في فيلم السوق السوداء، وكان يتميز بأدائه الانفعالي الهادئ، فضلا عن صوته المميز. قام ببطولة العديد من الأفلام المهمة في السينما المصرية منها «خان الخليلي، وميرامار، وثرثرة فوق النيل، ونجيب محفوظ، وبين الأطلال، وإني راحلة، عن روايتين ليوسف السباعي، وأم العروسة، عن رواية لعبدالحميد جودة السحار، وكان آخر فيلم مثله فيلم سواق الأتوبيس في 1983.

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الفنان عماد حمدي تزوج من الراقصة حورية محمد ثم من الفنانة فتحية شريف وأنجب منها ابنه " نادر " ثم من الفنانة شادية ولم ينجب منها ثم تزوج الفنانة نادية الجندي وأنجب منها "هشام" .

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وتوفى فى 28 يناير 1984 عن عمر 74 عاما.

 

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