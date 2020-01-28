شكرا لقرائتكم خبر عن المنيا وقنا تستقبلان فعاليات المهرجان الإقليمي لعروض نادي المسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد مسرح ديوان بمحافظة المنيا فعاليات المهرجان الاقليمي لنوادي المسرح باقليم وسط الصعيد والذي تنطلق اولي عروضه مساء الجمعة 31 يناير لمدة يومين بمشاركة 4 عروض هي "آخر ساعة" لفرع ثقافة المنيا اخراج مهند المهدي ، " حالة ملحة" لفرع ثقافة سوهاج إخراج جورج صدقي، " دقة هون " لفرع ثقافة اسيوط اخراج حسام الرافعي ، " انتحار" لفرع ثقافة المنيا إخراج محمد ربيع.

وتضم لجنة تحكيم المهرجان كل من: المخرج مصطفي ابراهيم، المخرج احمد البنهاوي، الناقد محمد علام والعروض ستقدم ضمن خطة انتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية بالهيئة العامة لقصورالثقافة وتبدأ العروض الساعة 7 مساء والدخول مجانا للجمهور .

كما تنطلق مساء اليوم الثلاثاء ٢٨ يناير ٢٠٢٠ فعاليات المهرجان الأقليمي لنوادي المسرح باقليم جنوب الصعيد علي مسرح قصر ثقافة قنا والتي تستمر حتي 30 يناير الجاري وذلك ضمن خطة عروض نوادي المسرح 2020 والتي تنفذها الإدارة العامة للمسرح التابعة للشئون الفنية بهيئة قصور الثقافة التي يرأسها الدكتور أحمد عواض .

يشهد المهرجان مشاركة خمسة عروض هي " منزل شهاب النجار" لفرقة نادي مسرح بيت ثقافة القصير تأليف احمد ناصر، اخراج هنائي كمال ، " ياسين العبادي" لفرقة نادي مسرح قصر ثقافة الطود تأليف أحمد ابو خنيجر إخراج جمال يونس، " اللحاد" لفرقة نادي مسرح قصر ثقافة قنا تأليف عبد الفتاح رواس ، اخراج عربي الجندي، " نص دايرة " لنادي مسرح بيت ثقافة دشنا تأليف علي عثمان، إخراج احمد حسين، " الساحرات" لفرقة نادي مسرح قصر ثقافة أسوان تأليف مصطفي لبيب واخراج محمد عبد المنعم، وتضم لجنة تحكيم المهرجان كل من المخرج مصطفي إبراهيم، الكاتب بكري عبد الحميد ، الناقد محمد علام وتبدأ العروض الساعة 7 مساء والدخول مجانا علي مسرح قصر ثقافة قنا .