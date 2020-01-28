شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد الفارس..أسرار طفولة عبدالله غيث وصور نادرة مع حب عمره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل اليوم ذكرى ميلاد فارس المسرح الفنان الكبير عبدالله غيث الذى ولد فى مثل هذا اليوم الموافق 28 يناير من عام 1928 لأسرة ورثت العمودية بقرية شلشلمون بمنيا القمح بالشرقية ليصبح أحد أعظم فرسان الفن والمسرح ويقدم روائع الأعمال المسرحية والسينمائية وإن قلت اعماله السينمائية.

عاش الفنان الكبير عبدالله غيث طفولة أثرت بشكل كبير على حياته الفنية فهو الشقيق الأصغر للفنان الكبير حمدى غيث والفرق بينهما 4 سنوات، وكان والدهما يدرس الطب فى إنجلترا، وأثناء الحرب العالمية عاد إلى مصر ولم يستطع الرجوع لاستكمال دراسته، وتولى العمودية فى قريته شلشلمون بمنيا القمح، لكنه توفى فى سن صغيرة تاركا 5 أبناء، أصغرهم عبدالله غيث المولود فى 28 يناير عام 1928 الذى كان رضيعًا وقت وفاة والده، بينما كان شقيقه حمدى المولود فى 7 يناير 1924 فى سن الرابعة، ورغم فارق السن البسيط تعامل حمدى منذ لحظة وفاة والده مع شقيقه الأصغر باعتباره ابنه، كان حمدى وعبدالله شقيقان من الأب والأم ، وكان لهما أشقاء من الأب حيث كان والدهما متزوجا قبل زواجه من والدتهما.

اصطحبت الأم طفليها حمدى وعبدالله بعد وفاة زوجها إلى القاهرة لتسكن فى حى الحسين بالأزهر، حيث كان والدها وشقيقها من شيوخ الأزهر، وهو ما أثر فى إتقان الأخوين للغة العربية وفن الإلقاء، ورغم أنها لم تكن متعلمة، فإنها كانت تحب الفن والمسرح وتصطحب ولديها إلى المسارح ودار الأوبرا، ومن هنا بدأ عشقهما للفن.

لم تنقطع صلة الأم وابنيها عن زيارة عائلة الأب بالشرقية بعد انتقالهم للعيش بالقاهرة ، وكان عبدالله أكثر ارتباطا بالقرية وأهلها ، يهوى حياة الريف ويستمتع بركوب الخيل وارتداء الجلباب.

وعن طفولة الفنان عبدالله غيث تحدث ابنه الحسينى لليوم السابع ، قائلا:" والدى كان يعيش حياة أدهم الشرقاوى فى قريته ولم يكن مغرمًا بالدراسة، وكان فارسًا، ولديه عدد من الخيول، ويمتلك مهارة ركوب الخيول حتى غير المدربة، التى يطلق عليها فى الأرياف «الخيل الغشيمة»، وكان وسيمًا وزعيمًا ومحبوبًا بين أهل قريته منذ صغره"

وتابع:" كان والدى يهوى التنكر والتمثيل، فكان يتنكر فى زى ضابط تموين، ويذهب إلى مخازن التجار الذين يحتكرون المواد التموينية ويفتشها فلا يعرفونه، ويلقون ببضاعتهم فوق الأسطح، واشترك هو وشقيقه فى العديد من المقالب وهما طفلان.

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وبعد عوة الشقيق الأكبر حمدى غيث من بعثته لدراسة فنون المسرح فى فرنسا وتيقنه من أن شقيقه عبدالله يعشق التمثيل ولا يهوى الدراسة ، اصطحبه معه ليلتحق بمعهد الفنون المسرحية، حيث كان حمدى غيث أستاذًا بالمعهد، لكنه أوصى بألا تتم مجاملة شقيقه فى الاختبارات، وبالفعل تفوقعبدالله فى اختبارات المعهد والتحق به.



الفنان عبدالله غيث مع زوجته وحب عمره

ارتبط عبدالله غيث منذ طفولته بعلاقة حب مع ابنة خالته، وتزوجها وهو فى سن 18 عامًا، وأقيمت له الأفراح فى قريته لمدة أسبوع كامل، وأنجب ثلاث أبناء هم الحسينى وأدهم وعبلة.

صورة من زفاف الفنان عبدالله غيث على ابنة خالته

كان عبدالله غيث محبوبا فى قريته وطلب منه أهل قريته أن يتولى العمودية، لكنه لم يستطع نظرًا لانشغالاته الفنية، وتولى العمودية شقيقه الأكبر أحمد، ولكن ظل عبدالله بمثابة العمدة الشرفى يسافر إلي القرية إسبوعيا، ويشارك فى حل مشكلات أهلها، وفى الجلسات العرفية لفض المنازعات.

وظل عبدالله غيث حتى وفاته يحمل صفات الفلاح ابن العمدة وكان أكثر تأثرًا بالبيئة الريفية وطباعها ولهجتها، يحرص على زيارة قريته، ويرتدى الجلباب، ويشارك فى المناسبات والجلسات العرفية، ويتحدث بلهجة أهل القرية ، كما كان محافظا يبتعد عن الحفلات والسهرات الفنية وأبعد أسرته عن الفن.