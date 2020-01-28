شكرا لقرائتكم خبر عن 160 مليون دولار أمريكى لـ الفيلم الكورى المرشح ضمن جوائز الأوسكار Parasite والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت إيرادات الفيلم الكورى Parasite، إلى 160 مليون و 802 ألف دولار أمريكى، منذ طرحه يوم 8 نوفمبر من العام الماضى في دور العرض المختلفة حول العالم، وظهر فيلم Parasite، في قائمة ترشيحات جوائز الأوسكار الـ 92، وانقسمت إيرادات الفيلم بين 30 مليون و 912 الف دولار في الولايات المتحدة الأمريكية، و 129 مليون و 890 ألف دولار أمريكى حول العالم.

فيلم Parasite من بطولة، كانج هوسونج، سون كيون لي، يو جيو جو، وو سيك تشوي، سو سد بارك، جيونج لي، هاي جين جانج، جي هاي لي، جي سو جونج، ميونج هون بارك، سيو جون بارك.

Advertisements

ويدور فيلم Parasite حول عائلة من العاطلين عن العمل، الذين يعيشون في شقة مظلمة، تحت الأرض بين الحشرات، ومن ثم تنقلب حياتهم، عندما يحصل الابن على عمل كمدرس لغة إنكليزية، لفتاة في عائلة غنية، والتي تسكن في منزل كبير مع حديقة.

كما يتعاون مخرج فيلم Parasite، الكوري Bong Joon مع شبكة hbo، وذلك لتحويل الفيلم، إلى مسلسل تليفزيونى يعرض عبر الشبكة الشهيرة ، وأثار الفيلم الكوري Parasite إعجاب النقاد والجمهور بما فى ذلك باراك أوباما، لذلك فليس من المستغرب أن تراقب HBO الفيلم كسلسلة تلفزيونية.

وحصد فيلم Parasite، المرشح ضمن القائمة الكاملة لترشيحات الأوسكار في الدورة الـ 92، على أعلى تقييم من قبل النقاد والخبراء وصل لنسبة 99%، عبر موقع التقييمات الشهير Rotten Tomatoes، ليأتي في المركز الأول في القائمة، وجاء فيلم The Irishman، للمخرج العالمي مارتن سكورسيزي في المركز الثاني كأكثر الافلام حصولاً على تقييمات بنسبة 96%، وحصل فيلم Little Women، على نسبة تقييمات 95%، وحقق فيلم Marriag eStory، على نسبة 95% تقييمات، بينما حصل فيلم Ford v Ferrari على نسبة 92%، وفيلم 1917 على نسبة 90%.